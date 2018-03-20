Кандидат в премьеры Италии выступил за отмену «безумных» санкций против России 

Необходимо отменить «безумные» санкции против России, заявил кандидат в премьер-министры Италии Маттео Сальвини в североитальянском городе Удине.
Он заявил, что санкции направлены «в отношении дружеского и соседнего рынка». Сальвини заявил о желании «работать на благо мира, а не на войну». Он сказал, что не хочет «группировать „танкетки“, как будто в игре „Риск“, выдвигая их против России, когда настоящей угрозой является исламский терроризм.
»Вы действительно боитесь, что вас захватит российская армия?» — приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что Италией должны управлять итальянцы, а не Берлин, Париж или Брюссель.
«Вчера российский народ проголосовал, и я письменно поздравил президента Путина», — сказал Сальвини, который в Facebook опубликовал фото российского лидера с подписью «Хорошей работы, президент».
Напомним, новое правительство Италии возглавит либо Маттео Сальвини, называвший Путина «лучшим государственным деятелем в мире», либо Луиджи ди Майо, требовавший снять с России все санкции.