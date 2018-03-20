Что россияне думают о Путине

Что россияне, собственно, думают о своем президенте? «Экспрессен» задала этот вопрос российским избирателям по всей стране.

«Я думаю, что Владимир Путин честно хочет улучшить жизнь в России . Только посмотрите, сколько он разъезжает и встречается с простыми людьми. Я достаточно старая, чтобы помнить даже Иосифа Сталина, мы все плакали, когда он умер. Путин — другого пошиба, но в нем есть что-то, что напоминает мне о прежних советских лидерах. Для меня естественно поддержать своего президента. Конечно, не все у нас хорошо, но, мне кажется, это бюрократы на более низких уровнях саботируют то, что Путин хочет сделать».

«Вообще-то я из Белоруссии и помню, как тамошний президент Александр Лукашенко однажды набрал в моем округе 103% голосов. Вот это хохма. Здесь, в России, не все так плохо, но и здесь происходит какой-то фарс. Результат решен заранее. Действительно, многим нравится Путин, ведь он вроде бы сделал страну сильнее. Но я опасаюсь, что он потянет ее назад, в авторитарную, тоталитарную систему. Примерно как Лукашенко в Белоруссии. Сам я не собираюсь голосовать».

«Мне он не нравится, и не знаю никого, кому бы нравился. Его внешняя политика сделала все намного хуже, и коррупция — огромная проблема. Не думаю, что буду голосовать. Я бы отдала голос за Навального, но ему не позволили баллотироваться. Я видела опросы, в которых Путину приписывают очень высокие цифры, но, думаю, они фальшивые. Хотя да, конечно, в России многие придерживаются той позиции, что стране нужен именно такой лидер, как Путин. Сильный лидер».

«Разумеется, я голосую за нашего президента. Он — патриот, который делает Россию сильнее. Мне нравится, что он в прошлом работал в спецслужбах, он — человек принципов, на которого можно положиться. Когда он воссоединил Крым с Россией, он исполнил желание всей нации. Сегодня в России многие живут хорошо, но вот пенсионерам, бывает, приходится нелегко. Хотелось бы, чтобы пенсии были повыше. Но президенту надо решить столько проблем».

Екатерина Солдатова, 28 лет, бухгалтер, Москва

«Путин даровал стране стабильность, но больше в его пользу мне нечего сказать. Но мне по большому счету все равно. Не думаю, что буду голосовать за него, но альтернативы, которая мне бы нравилась, тоже нет. Если бы можно было поставить галочку «против всех», я бы так и сделала. Мы — молодая семья, у меня — шестилетний сын, и нам сложно получить кредит и найти квартиру побольше. Выборы ничего не изменят».

Сармат Карбысов, 18 лет, студент, Москва

«Я люблю Путина, правда. Я — осетинец с Кавказа, и Путин многое для нас сделал. Он дал нам стабильность, и это очень важно. Я был в Южной Осетии в 2008 году, когда Грузия напала на нас, и Путин пришел на помощь. Без него нас бы больше не было. За границей его пытаются выставить тираном, но ведь Россия — такая большая страна. Нам нужен сильный лидер, который может удерживать страну от распада».

«Мне он нравится. Он знает, что нужно стране, и он ей это дал. Самое важное — у нас есть стабильность, и наша экономика растет. Я всегда голосовала за него на всех выборах, в которых он участвовал с 2000 года. Не вижу серьезной альтернативы ни в одном из кандидатов. В особенности в Ксении Собчак: она — не серьезный кандидат, а скандалистка».

«Он на практике снова учредил в России авторитарное правление, и я этого не хочу. Так что я не буду голосовать. Результат всем известен заранее. Не знаю никого моего возраста, кто бы поддерживал Путина. Это вопрос поколений. Наши родители, как правило, — за него. Надеюсь, однажды я увижу настоящие перемены, даже если для этого потребуется революция. Но, надеюсь, все произойдет без хаоса».

Юрий Киенко, 73 года, пенсионер, Санкт-Петербург

«Путин — явно лучший из кандидатов. У него есть опыт, он может выдавать результаты. Ему незачем участвовать в теледебатах, например. Всем и так ясно, что он сделал. Но хотелось бы, чтобы в будущем мы могли больше внимания уделять внутренним проблемам и не тратить столько ресурсов и времени на то, что происходит за границей».

Владимир Вершиков, 27 лет, электрик, Москва

«Владимир Путин сделал много хорошего. Никакой он не тиран. Уровень жизни в стране вырос. Но растут и социальные пропасти, и коррупция — это большая проблема. Сильно не хватает справедливости. Путин окружает себя одними и теми же людьми, и ничего не меняется. Так что нет, я не могу за него голосовать. Но и среди остальных мне никто не нравится. Разорву бюллетень, чтобы сделать его недействительным. Не хочу в этом участвовать».

«Я его ненавижу. Он остается у власти незаконно, и он выстроил коррумпированную систему. Государственное телевидение — лишь пропаганда, от которой у меня голова болит. Я уже давно ее не смотрю. Путин ввел систему жесткой цензуры. Единственный способ показать недовольство — это бойкотировать выборы, и я так и сделаю».