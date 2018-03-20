Швыдкой: ситуация с Британским советом должна быть урегулирована соглашением двух стран

"Мы считаем, что правильным выходом из этой ситуации было бы заключение отдельного двустороннего соглашения между Россией и Великобританией о порядке учреждения и деятельности культурно-информационных центров в обеих странах", — сказал он.

Германией и Испанией. Швыдкой пояснил, что Россия считает недостаточным соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры 1994 года, назвав его «рамочным документом». «Там не описаны ни юридический статус отделения Британского совета и аналогичных российских центров, ни порядок их открытия, ни правила функционирования», — отметил он, добавив, что прямые соглашения уже заключены с Францией

По его словам, РФ еще в конце 1990-х годов поднимала вопрос о необходимости подобного соглашения. «При доброй воле британской стороны подобное соглашение можно подписать достаточно быстро. И тогда все вернется на круги своя, — сообщил Швыдкой. — Вопрос в том, какой будет политический контекст».

Ранее Швыдкой заявлял ТАСС, что Россия не планирует сворачивать контакты с Великобританией в гуманитарной и культурной сферах на фоне сложной политической ситуации в двусторонних отношениях.

Британский совет учрежден британским правительством в 1934 году как общественная благотворительная организация. В России Британский совет ведет свою деятельность с 1992 года. Как сообщается на сайте организации, партнерами совета в России являются Пушкинский музей, Музеи Московского Кремля, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), музей современного искусства «Гараж» и другие.

О деле Скрипаля

Скрипаль и его дочь подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.