«Неловкий эфир получился»: поведение Владимира Преснякова смутило зрителей

Знаменитый российский исполнитель Владимир Пресняков-младший озадачил поклонников своим поведением во время прямого эфира шоу «ОК на связи!», куда артиста на днях пригласили в качестве гостя. Мужчина, по мнению интернет-пользователей, был в подвыпившем состоянии и откровенно флиртовал с ведущей программы.

Известный музыкант Владимир Пресняков-младший накануне принял участие в шоу «ОК на связи!», которое транслируется в социальных сетях в режиме реального времени. Программа, в отличие от своих телевизионных аналогов, не монтируется и приглашенные гости в ней показаны именно такими, какие они есть на самом деле.

Иногда такой формат приносит знаменитостям еще больше уважения публики и число их поклонников заметно вырастает. Но, к сожалению, порой все происходит с точностью наоборот, как и случилось с мужем Натальи Подольской . В сети с пылом обсуждается его «непристойное» поведение, опасно граничащее с нормами приличий.

Дело в том, что артист, по мнению зрителей, позволил себе лишнего в эфире. Началось все с неуместных признаний Владимира о размере его мужского достоинства, которые были завуалировано поданы под пересказом диалога с младшим сыном Артемом. А под конец эфира музыкант и вовсе привел зрителей в шок, когда открыто начал флиртовать с ведущей и расспрашивать ее о планах после съемок.

«Он что пьян? Наташа же это увидит!» «Может он забыл, что женат?» «А мне они с Наташей такой красивой парой казались. Разочарована в Преснякове» «Поведение просто на грани» «К чему он стал рассказывать про свой „большой“ не пойму никак?!» «Очень неприятный и неловкий эфир получился» Впрочем, сама Наталья никак поведение своего супруга комментировать не стала. Многие поклонники артиста не исключают того, что Владимир специально спровоцировал зрителей на некий негатив, чтобы подогреть их интерес к своему концерту в честь 50-летнего юбилея, который запланирован на конец марта. Другие же просто списали все на алкоголь, ведь в руках артиста регулярно появлялась загадочная фляга с неизвестным содержимым, которую он принес с собой в студию.