Обзор китайских СМИ: кто станет следующей жертвой России?

Китай ожидаемо следит не только за изменениями в собственной политической системе, но и внимательно наблюдает за своим российским соседом. В связи с этим китайское экспертное и журналистское сообщество оперативно откликнулось на новости о предварительных результатах выборов в России . Их не интересуют краткосрочные результаты: победа Путина ни у кого не вызывала сомнений. Китайские СМИ активно анализируют, как изменятся долгосрочные векторы развития России и насколько жесткой будет внешняя политика. Но главный вопрос, вышедший на повестку дня в связи с выборами в России касается способности Путина вновь стимулировать рост российской экономики.

У Цзянь в статье «У Путина не так много времени, чтобы сотворить чудо» («Гуаньча», 19.03) утверждает, что увязшая в трясине санкций российская экономика возлагает большие надежды на страны Востока, но «„двуглавый орел“ просчитался, когда делал ставку на Восток и напрасно не обращал внимания на США . За это время Соединенные Штаты успели выдвинуть индооокеанскую стратегию, которая представляется более привлекательной восточным странам».

В статье «Путин и „разбитое корыто“: улучшить экономический уровень и не начать войну с Западом» («Чайнаньюз», 19.03) автор считает невозможным развитие российской экономики без взаимодействия с западными странами. «Несмотря на то, что отношения между Россией и Европой в ближайшей перспективе не оставляют надежд на улучшение, Путину все же необходимо установить торговые отношения с Западом, хотя бы в отдельных сферах», — считает ректор Китайского института современных международных отношений Фэн Юйцзюнь. Он также пишет: «Путин способен поднять международный авторитет страны, эффективно противостоять террористическим атакам, но он вряд ли сможет повысить уровень жизни россиян».

Многие западные СМИ недоумевают, как Путину снова удалось заполучить широкую поддержку населения, учитывая, что экономическая ситуация в стране с каждым годом ухудшается. Они уверенны, что после 2024 года Россию ждет хаос. Как будто в ответ на подобные алармистские материалы, в статье «Снова Путин!» («Феникс», 19.03) приведены аргументы в пользу необоснованности таких убеждений. Ведущие западные аналитики руководствуются чересчур примитивной логикой для таких смелых прогнозов, относительно судьбы всего русского народа. «Причины поддержки россиянами Путина очевидны. Для русского народа — он символ политической стабильности и экономического процветания. Он сделает все, чтобы выполнить данные народу обещания, поэтому он так популярен», — считает автор.