За самовольное подключение к нефтепроводу можно сесть в тюрьму

Комитет Госдумы по энергетике на заседании 20 марта рассмотрит законопроект об уголовном наказании за самовольное подключение к нефтепроводам и газопроводам.

Сейчас в Уголовном кодексе существует статья об ответственности за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в негодность. В эту статью предлагается включить самовольное подключение к нефтепроводам. Внесение указанных изменений направлено на снижение угрозы повреждения объектов для передачи энергоресурсов, следствием которого могут аварии и причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Авторы законопроекта, депутаты фракции «Единая Россия» , отмечают, что в последние годы наблюдается рост случаев самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам. К газораспределительной системе подключаются с помощью садовых шлангов, полипропиленовых и пластиковых труб, шлангов от стиральных машин и пылесосов, из трещин в которых происходят многочисленные утечки газа, что может привести к авариям и взрывам.

По статистике, значительная доля пожаров, взрывов и отравлений угарным газом связана с самовольным подключением к централизованным сетям. Особенно актуальна проблема нелегального подключения на территории Северо-Кавказского федерального округа, что послужило поводом для рассмотрения этого вопроса в декабре 2016 года на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством премьера Дмитрия Медведева

Законопроект предлагает ввести уголовную ответственность за указанные деяния. Если гражданин, ранее подвергнутый административному наказанию за самовольное подключение к нефтепроводу или газопроводу, снова совершил указанное деяние, он будет нести уголовную ответственность. Нарушителю придётся заплатить штраф до 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.

В качестве альтернативного наказания — обязательные работы на срок до 350 часов, исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до 2 лет. Если к магистральным трубопроводам подключилась группа лиц по предварительному сговору, каждый из преступников заплатит штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев. За это же нарушение можно будет получить тюремный срок до 4 лет.

За повреждения нефтепроводов и трубопроводов, а также связанных с ними объектов и сооружений, средств связи и автоматики, совершённые из хулиганских или корыстных побуждений, наказанием будем штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет. Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказание составит до 6 лет лишения свободы.