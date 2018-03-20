Кто родился 20 марта 

Иван Итулович Белеков (65 года), член Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Неоднократно избирался депутатом Государственного собрания — Эл Курултая Республики Алтай, с 2006 по 2016 год возглавлял республиканский парламент. Занимал пост министра культуры и кино Республики Алтай. Автор свыше 20 научных статей и около 10 сборников стихов на алтайском и русском языках. В 2010 году по пьесе Ивана Белекова «Восхождение на Хан-Алтай» был поставлен одноименный спектакль, режиссером которого стал министр культуры Республики Саха — Якутия Андрей Борисов.
Вадим Евгеньевич Булавинов (55 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Избирался депутатом Государственной Думы I, III, V и VIсозывов. Около 10 лет являлся мэром Нижнего Новгорода.
Марина Алексеевна Мукабенова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Работала в Калмыцкой государственной телерадиовещательной компании, была шеф-редактором редакции тематических программ ГТРК «Калмыкия». Избиралась депутатом Государственной Думы V и VI созывов.
Ярослав Евгеньевич Нилов (36 лет), председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Был помощником, руководителем секретариата заместителя председателя Госдумы Владимира Жириновского. Избирался депутатом Государственной Думы Vи VI созывов.
А ещё в этот день родились:
Владимир Алексеевич Варнавский (71 год), председатель Законодательного Собрания Омской области. Владимир Варнавский возглавляет региональный парламент уже более 20 лет. В 1996-2001 годах входил в состав Совета Федерации от Омской области, был заместителем председателя верхней палаты парламента. Возглавляет Совет руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Сибирского федерального округа.
Мирослав Лайчак (55 лет), министр иностранных дел Словакии, председатель 72‑й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Работал в МИД Чехословакии, а после распада ЧССР — Словакии. Был главой аппарата министра иностранных дел Словакии, главой канцелярии председателя правительства. Являлся послом Словакии в Японии, Союзной Республике Югославии, в Сербии, Черногории, в Албании и Македонии. Занимал должности верховного представителя международного сообщества и спецпредставителя ЕС в Боснии и Герцеговине, исполнительного директора Европейской службы внешних действий по делам России, программы «Восточное партнерство» и Западных Балкан. С 2012 года является заместителем председателя правительства, министром иностранных и европейских дел Словакии. 31 мая 2017 года Мирослав Лайчак был избран председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ирина Александровна Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Ирина Антонова более 50 лет занимала пост директора музея. Её стараниями в ГМИИ им. А. С. Пушкина были организованы такие знаковые международные выставки, как «Москва — Париж», «Москва — Берлин», «Россия — Италия», «Модильяни», «Тёрнер», «Пикассо» и многие другие. Совместно со Святославом Рихтером основала фестиваль музыки и живописи «Декабрьские вечера», который вот уже более 30 лет с успехом проходит в стенах музея.