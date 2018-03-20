Кто родился 20 марта

Вадим Евгеньевич Булавинов (55 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Избирался депутатом Государственной Думы I, III, V и VIсозывов. Около 10 лет являлся мэром Нижнего Новгорода.

Марина Алексеевна Мукабенова , заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Работала в Калмыцкой государственной телерадиовещательной компании, была шеф-редактором редакции тематических программ ГТРК «Калмыкия». Избиралась депутатом Государственной Думы V и VI созывов.

Ярослав Евгеньевич Нилов (36 лет), председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Был помощником, руководителем секретариата заместителя председателя Госдумы Владимира Жириновского . Избирался депутатом Государственной Думы Vи VI созывов.

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