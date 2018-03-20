День 20 марта в истории

День весеннего равноденствия.

В этот день продолжительность дня и ночи равны. Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям Земли меняются, в Южном наступает астрономическая осень, а в Северном — астрономическая весна, которые продолжается до дня летнего солнцестояния — 21 июня.

День французского языка.

Учреждён ООН по инициативе Департамента общественной информации организации в 2010 году.

Французский язык является одним из шести официальных языков ООН наравне с русским, арабским, испанским, китайским и английским.

Международный день счастья.

Международный день астрологии

Неофициальный праздник всех тех, чья жизнь, так или иначе связана с астрологией: профессиональных астрологов, преподавателей и учащихся астрологических школ, и просто тех людей, кто верит, что расположение планет способно повлиять на происходящее с ними.

Астрология (от древне-греческого astro — звезда и logos — мысль, учение) возникла ещё в древние времена и была тесно связана с астральными культами и мифологией. Первые гороскопы появились около V века до нашей эры в Месопотамии.

Астрология в разные века оказывалась то в фаворе, то уходила в небытие. С середины ХХ века она вновь приобретает популярность. Число поклонников астрологии увеличивает из года в год. По статистике, за последние двадцать лет количество людей, обращающихся к астрологам, выросло почти в два раза.

26 лет назад (1992) было установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда».

Звание было учреждено Законом Российской Федерации «Об установлении звания Герой Российской Федерации и учреждении знака особого отличия — медали „Золотая Звезда“. Оно присваивается Президентом РФ „за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига“. Герою Российской Федерации вручается знак особого отличия — медаль „Золотая Звезда“.

Впервые звание Героя РФ было присвоено 11 апреля 1992 года лётчику-космонавту Сергею Крикалёву , совершившему космический полёт длительностью 312 суток на орбитальной станции „Мир“, и генерал-майору авиации Суламбеку Осканову (посмертно) за подвиг при исполнении воинского долга.

За 26 лет Героями РФ стали 1090 человек, из них 478 — звание присвоено посмертно.

В этот день приказом Высшего совета народного хозяйства аэромеханический факультетМосковского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана был преобразован в Высшее аэромеханическое училище. 20 августа того же года училище было переименовано в Московский авиационный институт (МАИ). В институте было организовано три отделения: самолетостроительное, моторостроительное и воздухоплавания.

В 2009 году МАИ получил статус „национальный исследовательский университет“. В 2015 году приказом Министерства образования и науки РФ институт был объединён с Российским государственным технологическим университетом имени К. Э. Циолковского (МАТИ).

За почти 90 лет существования выпускниками МАИ стали свыше 160 тысяч человек, среди них 23 лётчика-космонавта, более 250 генеральных и главных конструкторов авиационной и ракетно-космической техники, 50 академиков.

Сегодня в МАИ на 12 факультетах, в 9 институтах (на правах факультетов) и 5 филиалах обучаются более 22 тысяч студентов.

106 лет назад (1912) было дано разрешение на установку первой в Санкт-Петербурге световой рекламы.

Её установили на крыше дома №23 по Невскому проспекту, в котором располагался знаменитый магазин мужского и женского белья „Торговый дом „Артюр“.

319 лет назад (1699) был вручён первый орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Первым кавалером ордена, который был учреждён Петром I в 1698 году, стал дипломат Фёдор Головин.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — первый, и до 1714 года, единственный орден Российской империи. До 1917 года он был высшей наградой страны.

С 1699 по 1917 год кавалерами ордена стали, по разным данным, от 900 до 1100 человек.

1 июля 1998 года указом Президента РФ орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая награда России.

483 года назад (1535) в России в обращение была введена копейка.

Она появилась в результате денежной реформы, проведенной Еленой Глинской, матерью Ивана Грозного

Реформа была проведена из-за широкого распространение в то время практики обрезывания серебряных монет. Даже казни за порчу монет оказались безрезультатными.

С 20 марта 1535 года из обращения изымались все низкопробные, обрезанные монеты, а также монеты старой чеканки. На всей территории России имели право хождения только новые серебряные монеты, изготовленные на государевом монетном дворе. Были введены копейка (“копейная деньга», «новгородка»), которая весила 0,68 грамма серебра, деньга («мечевая деньга», «московка»), составляющая половину копейки и весившая 0,34 грамма серебра; полушка (четверть копейки) весом 0,17 грамма серебра.

Своё название копейка получила по изображенному на ней всаднику с копьем в руке. Их чеканили на Новгородском и Псковском монетных дворах. На деньге был изображен всадник с мечом, на полушке — птица.

15 лет назад (2003) войска международной коалиции во главе с США начали военную операцию против Ирака

Первоначально операция носила название «Шок и трепет», позднее была переименована в «Иракскую свободу»

Официальным поводом для начала операции стали обвинения Ирака в разработке оружия массового поражения и сотрудничестве с международной террористической организацией «Аль-Каида» . Впоследствии эти сведения подтверждения не нашли.

В операции была задействована группировка войск США и Великобритании в зоне Персидского залива численностью около 280 тысяч человек. На вооружении у войск коалиции были свыше 700 самолетов, около 1000 танков, более 700 бронемашин. Им противостояли около 400 тысяч иракских солдат и 650 тысяч резервистов. На вооружении в иракской армии были около 2,5 тысяч танков, около 1,5 тысячи боевых машин и примерно 300 самолётов.

В ходе боевых действий в апреле 2003 года режим Саддама Хусейна пал, были взяты города Багдад, Киркук Мосул , а также родной город Хусейна — Тикрит.