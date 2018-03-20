Сам себе инкассатор

Сфера инкассации до сих пор воспринимается как закрытая, а в инкассаторах многие видят едва ли не сотрудников спецслужб. Оно и понятно: работа с наличными деньгами, высокие требования к безопасности, доступ к боевому оружию — все это накладывает определенные обязательства и создает ореол секретности. Но и этой отрасли не чужды инновации. Может ли инкассация стать в России технологичным и независимым бизнесом?

Как устроен рынок инкассации в России

Еще недавно инкассацией в России занимались лишь объединение «Росинкас» (структура ЦБ ) и Сбербанк . Из-за монопольного положения «Росинкаса» и негибкой ценовой политики многие банки начали создавать свои службы инкассации — они есть, например, у ОТП Банка СДМ-Банка , МКБ и других. Не имея разрешения на использование оружия, они привлекали сторонние ЧОПы для физической защиты перевозки денег. В прошлом году первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский говорил, что ЦБ намерен проверить частные банки, которые сами занимаются перевозкой наличных денег, дать им методические рекомендации, а также упростить требования к инкассации. В частности, речь шла о возможном отказе от обязательного требования сопровождать деньги вооруженной охраной.

О либерализации рынка инкассаторских услуг в прошлом году говорили и в Сбербанке. В июне 2017 года банк впервые испытал доставку наличности дронами. Беспилотник перевез груз денег на расстояние 10 км и благополучно сдал его инкассаторам. Эксперимент признали успешным. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил тогда, что в качестве пилотного проекта дроны для инкассации начнут использовать в Татарстане

«Мы не исключаем, что дроны будут использоваться для доставки денежной наличности. Конечно же, в России есть определенные ограничения, но мы тоже с этим работаем. Я не исключаю, что примерно через месяц мы уже в Татарстане, в Казани будем всерьез пилотировать такого рода дроны», — заявил Кузнецов.

Примерно тогда же, в конце мая 2017 года, Центробанк предложил внести поправки в собственные правила перевозки наличных денег. Одним из нововведений была как раз возможность инкассации с помощью беспилотных летательных аппаратов. Этот же документ предусматривает возможность автоматизированного приема и передачи денег и оформления документов в электронном виде.

Иными словами, регулятор ясно дал понять, что грядет упрощение правил инкассации, а это позволит войти на рынок независимым игрокам. Правда, по словам Георгия Лунтовского, бизнес на инкассации рентабелен только при больших объемах. Сегодня это скорее попутный вид деятельности для коммерческих банков.

Зарубежный опыт показывает: для того чтобы зарабатывать исключительно на инкассации, нужно развивать широкую сеть и охватывать большой сектор рынка. Эксперт прогнозирует, что в России могут появиться 3—4 крупных компании, специализирующихся только на этом виде деятельности. Впрочем, уже вокруг них может сложиться кластер сервис-провайдеров, поставщиков технологий и инфраструктурных стартапов. Новые решения в этой отрасли можно будет обсудить на конференции Finech Russia 30 марта в Москве

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Как устроен инкассаторский бизнес за рубежом

США и Европе большинство инкассаторских компаний возникли из частных охранных предприятий. Таковы крупнейшие игроки — американская Brink's, британская G4S и шведско-американская Loomis. Из них только Loomis специализируется исключительно на перевозке и инкассации наличности, но и она создавалась изначально как подразделение старейшей security-компании Швеции — Securitas AB.

Австралии. Американская Brink's в 2008 году отделилась от компании Brink's Home Security, которая специализировалась на предоставлении охранных услуг для банков и услуг инкассации. В США компания известна благодаря одноименным фирменным бронированным грузовикам. Сегодня это международная организация, которая присутствует в 100 странах с персоналом численностью около 134 тыс. человек. В начале 2010-х Brink's столкнулась с ростом конкуренции в ряде стран и была вынуждена свернуть свой бизнес в Бельгии , Германии, Польше , Франции, Марокко

Созданная в 2004 году в Лондоне при участии датской фирмы Group 4 Falck, G4S сегодня является крупнейшим игроком инкассаторского рынка в мире. У компании представительства в 125 странах и примерно 585 тыс. сотрудников. Это третий по величине частный работодатель мира и крупнейший частный работодатель в Европе и Африке. Бизнес G4S далеко не ограничивается инкассаторскими услугами. Так, в Великобритании компания является поставщиком технологий для наружного наблюдения, систем безопасности объектов и т. д. Также компания выполняет подряды полиции и системы исполнения наказаний — обеспечивает охрану тюрем, медицинское обслуживание контингента и оказывает другие услуги.

Компания Loomis ведет свою историю с 1925 года, когда Ли Лумис основал в Портленде, Орегон, службу по вооруженному сопровождению грузов. В 1997 году компания была объединена с почтовой Wells Fargo. Сейчас Loomis базируется в Стокгольме и ведет бизнес в Европе и США. В 2001—2008 годах компания была подразделением Securitas AB. Loomis имеет около 200 отделений и персонал в 8 тыс. человек, которые обслуживают 3 тыс. бронированных инкассаторских автомобилей.

Таким образом, за рубежом главные игроки рынка инкассации — это крупные транснациональные компании с диверсифицированным бизнесом, изначально работающие в сферах перевозок, почтовых отправлений и, главное, охраны. Снижая операционные издержки на унификации и автоматизации процессов, они остаются конкурентоспособными на многих мировых рынках. При этом мейджоры сами разрабатывают и внедряют новые технологии и решения, а также сотрудничают с независимыми разработчиками, которые предлагают решения для этой ниши.

Как построить бизнес на инкассации

Как уже говорилось, инкассация как бизнес в чистом виде в России пока не работает. Но банки и организации, имеющие дело с большими объемами наличности, считают расходы на оборот бумажных денег и хотят их снизить, говорит руководитель направления компании «ЛАН АТМсервис» Руслан Садрутдинов: «На нашем рынке так исторически сложилось, что инкассация в банке — это процесс, обслуживающий основной бизнес. Только недавно банки начали считать маржинальность службы инкассации, что способствовало развитию сервиса авто/самоинкассации с возможностью онлайн-зачисления».

Направление самоинкассации (когда банк самостоятельно перевозит и инкассирует деньги, не прибегая к услугам специализированной организации) развивается последние 4—5 лет. До сих пор организация этой услуги сопровождалась регуляторными сложностями — банку нужно было пройти целый ряд процедур, ввести у себя новые регламенты. Кроме того, нужно набрать и подготовить персонал, рассчитать ценообразование и логистику.

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«Сам продукт должен соответствовать требованиям банка по физической и IT-безопасности, быть адаптированным к хосту банка (АБС/процессинг), чтобы обеспечить зачисления онлайн внесенных наличных денежных средств на расчетный счет организации», — отмечает Руслан Садрутдинов.

Все процессы, связанные с инкассацией, должны быть четко отработаны и регламентированы: от внесения денег в кассовый аппарат, зачисления суммы на расчетный счет до физической инкассации наличности из кассового аппарата в хранилище банка.

«Многие наши банки-клиенты уже прошли все описанные процедуры и предлагают услугу авто/самоинкассации. Территория предоставления услуги довольно обширна. Если у банка нет собственной службы инкассации на территории присутствия клиента, он привлекает для аутсорсинга другие инкассаторские службы», — говорит эксперт.

Сейчас простой поиск в Интернете дает ссылки на множество коммерческих банков, которые предоставляют услуги инкассации — как у себя в регионах, так и в тех субъектах, где они физически не присутствуют.

Есть и решения для ретейлеров. Например, программно-аппаратный комплекс «Автоинкассация ритейла» позволяет магазинам, ресторанам и точкам продаж самостоятельно зачислять полученную наличность на счет еще до физической инкассации. То есть деньги после покупки сразу оказываются на расчетном счете предприятия.

«Для большинства ретейлеров важна возможность зачисления инкассируемой выручки на расчетный счет предприятия сразу после внесения денег в устройство. Это позволяет им существенно сократить объемы используемых овердрафтов и снизить расходы на уплату банковских процентов. Торгово-сервисное предприятие может в полном объеме управлять выручкой в день ее получения, независимо от географического расположения магазина», — рассказывает Руслан Садрутдинов.

Альфа-Банк, Абсолют Банк, финансовая корпорация «Открытие». Такое оборудование устанавливается в самом магазине. Точка может отправлять наличность в банк уже не каждый день, а по мере необходимости. Это тоже помогает снижать затраты. Комплексы автоинкассации внедрили, например, Газпромбанк

Эксперт прогнозирует, что со смягчением требований к инкассаторской деятельности подобные решения для ретейлеров и банков будут активно разрабатываться независимыми игроками, в том числе небольшими предприятиями. Но пока большого интереса к инкассаторской деятельности со стороны технологичного бизнеса и стартап-сообщества не наблюдается. Все-таки большие наличные деньги сами собой располагают к консерватизму.