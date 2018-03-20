Ещё
Бортко о словах Макаревича: Пусть посмотрит на меня — хорошего, русского человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бортко о словах Макаревича: Пусть посмотрит на меня — хорошего, русского человека 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
«Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много», — рассказал Бортко.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко отреагировал на комментарий лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича» о россиянах. Свое мнение он высказал в интервью RT.
Бортко отметил, что Макаревич является хорошим композитором, однако не согласен с его политическими убеждениями, а также с противоречивым высказыванием музыканта.
«Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много», — приводит агентство его слова.
Ранее Андрей Макаревич после своей поездки по США написал у себя в Facebook, что американцы «спокойнее и добрее» россиян. Он также ответил на реплику одного из комментаторов данного поста о госпропаганде в России. По словам артиста, в нашей стране «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
ТК «Звезда»: последние новости
В инженерных войсках отметили день своего покровителя – святого Даниила Московского Историко-художественную панораму «Прорыв блокады Ленинграда» увидели уже 35 тысяч человек В центре реконструктивной хирургии госпиталя им. Вишневского ежегодно выполняется более 1,5 тыс. операций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов34
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина501
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко27
«Перестаньте нас оскорблять»181
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение