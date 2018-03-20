Бортко о словах Макаревича: Пусть посмотрит на меня — хорошего, русского человека

«Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много», — рассказал Бортко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко отреагировал на комментарий лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича » о россиянах. Свое мнение он высказал в интервью RT.

Бортко отметил, что Макаревич является хорошим композитором, однако не согласен с его политическими убеждениями, а также с противоречивым высказыванием музыканта.

«Если он хочет посмотреть на веселого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, веселый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много», — приводит агентство его слова.