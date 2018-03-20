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«Зачем этот публичный цирк?»: Алексей Панин и Тимати поругались в день выборов
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«Зачем этот публичный цирк?»: Алексей Панин и Тимати поругались в день выборов 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Актер Алексей Панин уже давно известен скандальными выходками больше, чем своими работами в кино. В день выборов, состоявшихся 18 марта, он не смог промолчать и крайне жестко высказался о музыкальных исполнителях Тимати и Егоре Криде, которые показали, как голосовали.
Тимати отправился на избирательный участок вместе с 23-летним Егором Кридом, которому предстояло впервые отдать свой голос за кандидата в Президенты РФ. Позже Тимати опубликовал в своем Инстаграме видео, в котором показал, как он расписывался перед получением бюллетеня и бросал его в урну. Все это по каким-то причинам не понравилось Алексею Панину.
40-летний Алексей назвал демонстративное появление Тимати на выборах «цирком с конями». В свойственной ему манере актер не остановился на этом и обозвал и самого Крида, и Тимати, и его национальность. Все это так разозлило Тимати, что он оставил крайне нецензурный комментарий. При этом артист добавил, что лучше хоть что-то делать, чем снимать такие злобные видео, как делает Панин, ведь от этого страна точно лучше не станет. Впрочем, о гражданах своей страны Панин тоже не лучшего мнения. Он сравнил россиян с европейцами, и они показались ему позитивнее.
Но Тимати не единственный. Панин возмутил вообще, кажется, всех в социальных сетях. «Панину стало обидно, что его не берут в их команду» «Я против таких людей как Панин в нашем обществе, но Тимати реально устроил цирк» «Не снимают вот и бесится» «Почему он не в психушке до сих пор» «Зачем этот публичный цирк?» «Этот кащей в своём амплуа» «Его забыли и он напомнил о себе!» «Нет бы ещё спокойно жил, нет надо гадости публично делать. Мерзость…» Судя по всему, на аккаунт Панина в Инстаграм было отправлено очень много жалоб, потому что сегодня он уже заблокирован.
Тимати не первый — и, судя по всему, не последний — артист, с которым Панин начал перепалку. Недавно он долго не мог прекратить выяснять отношения с Максимом Галкиным.
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