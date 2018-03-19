«Ощущение стабильности»: звезды обсуждают результаты выборов

«Новая неделя, но ощущение стабильности на ближайшие 6 лет🇷🇺✊», — написала Виктория Лопырева

«Каждый из нас реализовал свое право голоса и сделал свой выбор. Я отдала свой голос за стабильный рост, грамотное управление и укрепление позиций своей страны во внешнем мире и внутренней политике. Я за то, чтобы гордиться своей страной. Я верю в будущее России », — поделилась мыслями Оксана Федорова

Ксения Собчак , вторую беременность которой не обсуждал только ленивый, дала понять, что не собирается опускать руки. «Главный итог этого голосования для меня и нашей команды — миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности. Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан. Если миллион людей создаст с нами партию — мы изменим Государственную Думу . Если миллион выйдет на мирный митинг — мы изменим страну.

Я не отступлюсь. Я с еще большим рвением собираюсь заниматься политикой, через просвещение, через конкретные дела, через расширение союзов с другими оппозиционерами. Мы будем строить партию, и миллион людей, подддержавших наши ценности, надеемся, станет ее опорой», — обратилась в своем блоге она.

«С нуля нам удалось победить тяжеловеса Жириновского в Санкт-Петербурге 4,32% против его 4,09%; выйти почти с одинаковым с ним результатом в Москве , победить Явлинского с его 20 летним стажем ВЕЗДЕ по стране, забрать второе место и 23,42% в Лондоне и 27% в Амстердаме ! Это значит, что запрос на перемены есть, но и работы предстоит много. И трудной работы. Поэтому сейчас я переведу дух, сделаю работу над ошибками и далее-только вперед», — добавила политик.

Катя Гордон , которая тоже пыталась баллотироваться в президенты, отреагировала более резко.

«40% страны не пришли голосовать.

Нас 40%, нас не могут не замечать! Пора работать! Мы не фанатье

Каждый день мы должны сделать что-то, чтобы диктатура, разукрашенная розовыми цветами пропаганды пала. Я поздравляю каждого не пришедшего на выборы! Я поздравляю каждого артиста, не поцеловавшего в **пу власть и не заманивавшего на выборы билетиком на концерт!

Важно понять: что хочет страна… независимо от твоих взглядов и неприятий, не смотря на все нюансы, хотят Путина, хотят ту жизнь, которая есть сейчас… и надо это принять и не раскачивать корабль. Я люблю Родину, я хочу трудиться во благо страны. Я хочу верить в лучшее и точно знаю что нельзя опускать руки. Ну и Вера, Честность и Любовь нам в помощь».

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Фото: instagram