Эксперт оценил введение правила о светоотражающих жилетах для водителей в России

Руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин в беседе с изданием «Газета.Ru» оценил введение правила о светоотражающих жилетах для водителей в России . По его словам, такие жилеты — это из разряда знака «Шипы», обязательной аптечки в багажнике, прохождения техосмотра.

«Штрафа за отсутствие жилетов пока нет. Пока нас просто попросили обезопасить себя любимых, добровольно. У меня самого в машине лежит четыре жилета — по количеству пассажиров. Потому что это безопасно», — отметил эксперт.

Он считает, что в дальнейшем вряд ли получится обойтись без штрафов.

В качестве примера Скрябин привёл ремни безопасности.

«Когда-то в России штраф за не пристёгнутый ремень был 50 рублей, и все спокойно ездили без него. А потом ввели огромный штраф, и все немедленно пристегнулись», — пояснил он.

Ранее правительство России дополнило правила дорожного движения пунктом, обязывающим водителей надевать светоотражающую одежду в тёмное время суток или в условиях ограниченной видимости.

Также m24 сообщало, что в России намерены ужесточить наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах.