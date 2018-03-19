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Эксперт оценил введение правила о светоотражающих жилетах для водителей в России
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Эксперт оценил введение правила о светоотражающих жилетах для водителей в России 

RT на русском 2 часа назад
Руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин в беседе с изданием «Газета.Ru» оценил введение правила о светоотражающих жилетах для водителей в России. По его словам, такие жилеты — это из разряда знака «Шипы», обязательной аптечки в багажнике, прохождения техосмотра.
«Штрафа за отсутствие жилетов пока нет. Пока нас просто попросили обезопасить себя любимых, добровольно. У меня самого в машине лежит четыре жилета — по количеству пассажиров. Потому что это безопасно», — отметил эксперт.
Он считает, что в дальнейшем вряд ли получится обойтись без штрафов.
В качестве примера Скрябин привёл ремни безопасности.
«Когда-то в России штраф за не пристёгнутый ремень был 50 рублей, и все спокойно ездили без него. А потом ввели огромный штраф, и все немедленно пристегнулись», — пояснил он.
Ранее правительство России дополнило правила дорожного движения пунктом, обязывающим водителей надевать светоотражающую одежду в тёмное время суток или в условиях ограниченной видимости.
Также m24 сообщало, что в России намерены ужесточить наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах.
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