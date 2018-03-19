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Звезда «Секса в большом городе» планирует занять пост губернатора Нью‐Йорка
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Звезда «Секса в большом городе» планирует занять пост губернатора Нью‐Йорка 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Актриса Синтия Никсон, исполнительница роли одной из главных героинь популярного сериала «Секс в большом городе», сообщила на своей странице в Twitter, что подала заявку на участие в губернаторских выборах Нью‐Йорка.
I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD
— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.
«Я люблю свой город и объявляю о выдвижении своей кандидатуры в губернаторы», — написано в сообщении Никсон.
По мнению аналитиков, сторонники либерального курса могут поддержать ее решение. Несколько лет назад, в 2013 году ей довелось поработать во время предвыборной кампании действующего мэра города
Билла-Де  Блазио в его штабе. Выборы следующего губернатора состоятся этой осенью.
В ролике из поста Никсон напомнила о своей любви к  Нью-Йорку. «Когда я росла здесь, мы с мамой жили в небольшой комнате с кроватью. Я выросла здесь. Это место, где растут мои дети. Наши лидеры подводят нас. Сегодня в нашей стране невероятное богатство соседствует с запредельной бедностью. Как мы допустили это? Я никогда не мечтала жить
где-нибудь
еще.»
Недавно был опубликован рейтинг самых дорогих городов мира.
Нью-Йорк, всегда державшийся в верхних строчках, занял на этот раз 13 место.
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