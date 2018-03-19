Спасатели Приморья организовали для студентов спелеопоход

Опубликован фотоотчёт с похода.

Одной из ярких и запоминающих форм общения с молодёжью — является участие в совместных туристических походах.

Так, спасатели МЧС России организовали и провели учебно-методический сбор со студентами высших и учащимися средних профессиональных учебных заведений по организации жизнеобеспечения группы в полевых условиях и проведения аварийно-спасательных работ в пещере. Трёхдневный спелеологический поход проходил с 16 по 18 марта в селе Сергеевка Партизанского района по маршруту: пещера «Приморский Великан» — пещера «Белый дворец» — пещера «Кабарга». Сопровождал ребят главный специалист Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Приморскому краю Денис Назаров

Во время спелеопохода представители Главного управления и специалисты аварийно-спасательных формирований отработали со студентами такие важные элементы как: передвижение группы на маршруте, организация жизнеобеспечения в полевых условиях, организация полевого лагеря, проведение аварийно-спасательных работ, оказание первой помощи пострадавшему и его транспортировка к месту передачи медицинским работникам, решение проблем экологической культуры.

«Проведение мероприятий именно в такой форме являются наиболее эффективными, так как в их процессе ребятам представляется отличная возможность на практике в ситуации, приближенной к экстремальной, закрепить уже имеющиеся навыки и умения, и получить новые знания. В целом, участники с поставленными задачами справляются успешно, в чём-то мы им подсказываем, но во многом они отлично справляются сами. Мы испытываем гордость, что наши ребята такие заинтересованные, эрудированные, постоянно стремятся к развитию и самосовершенствованию. Этот год объявлен в системе МЧС России годом культуры безопасности. Умение грамотно применять полученные знанияо действиях в чрезвычайной ситуации — это и есть культура безопасности», — подчеркнул главный специалист Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Приморскому краю Денис Назаров.

Сами участники мероприятия поблагодарили сотрудников «чрезвычайного» ведомства за увлекательный поход, благодаря которому они пополнили свой багаж знаний новой и полезной информацией, закрепили практические навыки в спасательном деле, а также приобрели друзей и единомышленников, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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