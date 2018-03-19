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Ученые сняли на видео расправу двух косаток над дельфином
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Ученые сняли на видео расправу двух косаток над дельфином 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Ученые, работавшие у берегов Африки, сняли на видео нападение косаток на дельфина. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Исследователи заметили пару косаток, когда изучали последствия разлива нефти, произошедшего в море недалеко от Намибии. «Косатка покрупнее появилась над водой, и оказалось, что она держит в пасти взрослого дельфина Хэвисайда, — рассказывает биолог Саймон Элвен (Simon Elwen). — Было видно, что дельфин истекает кровью, но борьбы больше не было. После этого косатки ушли под воду со своей добычей».
Через несколько дней на берегу нашли мертвого дельфина со съеденными внутренностями и жиром. По словам Элвена, за свою 20-летнюю карьеру он ни разу не видел останков с настолько значительными повреждениями. Он полагает, что они принадлежат тому самому дельфину, на которого напали косатки.
Дельфин Хэвисайда — представитель род пестрые дельфины, встречающийся в прибрежных водах Южной Африки, от Северной Намибии до Кейптауна. Взрослые особи достигают 1,74 метра в длину и весят 60-70 килограммов. Косатки — хищные морские млекопитающие, родственные дельфинам и китам. Их длина достигает 10 метров.
В 2016 году сообщалось, что на Дальнем Востоке обнаружили группу белых косаток-мутантов. Обычно эти животные имеют черно-белую окраску. Открытие интересно тем, что все белые особи, которые встречались ученым прежде, были одинокими и неразвитыми.
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