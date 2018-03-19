Победа Путина стала одной из главных тем мировых СМИ

«МИР 24» собрал некоторые комментарии западных журналистов.

Владимир Путин умеет общаться с народом так, как это мало кто может делать из лидеров западных демократий», — пишет Dagbladet.

«Факт заключается в том, что Путин пользуется популярностью у себя в стране», — отмечает NPR.

По мнению кубинской газеты Granma, «успех Путина кроется в том, что ему удалось достичь устойчивого развития России , как в политическом, так и в экономическом и социальном плане».

«Для Владимира Путина и его команды это была хорошо проделанная работа… К вечеру воскресенья президент одержал оглушительную победу на выборах» — констатирует Independent.