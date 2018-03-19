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Победа Путина стала одной из главных тем мировых СМИ
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Победа Путина стала одной из главных тем мировых СМИ 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
«МИР 24» собрал некоторые комментарии западных журналистов.
«Владимир Путин умеет общаться с народом так, как это мало кто может делать из лидеров западных демократий», — пишет Dagbladet.
«Факт заключается в том, что Путин пользуется популярностью у себя в стране», — отмечает NPR.
По мнению кубинской газеты Granma, «успех Путина кроется в том, что ему удалось достичь устойчивого развития России, как в политическом, так и в экономическом и социальном плане».
«Для Владимира Путина и его команды это была хорошо проделанная работа… К вечеру воскресенья президент одержал оглушительную победу на выборах» — констатирует Independent.
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