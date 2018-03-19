Подведены итоги работы программы JCB Finance в 2017 году

В рамках программы JCB Finance, которая реализуется в партнерстве с лизинговой компанией «ЮниКредит Лизинг» и доступна покупателям машин британского производителя JCB в каждой точке продаж официальной дилерской сети, в 2017 году было профинансировано на 188% больше единиц строительной и сельскохозяйственной техники по сравнению с 2016 годом на сумму 4 млрд рублей. Объем лизингового финансирования составил более 2,5 млрд рублей.

Как уточняется в соответствующем пресс-релизе, в 2017 году программа JCB Finance отметила четырехлетие присутствия на российском рынке. Сначала программа была доступна покупателям строительной техники. В 2015 году была запущена JCB Finance AGRI для предприятий, желающих приобрести сельскохозяйственные машины. За четыре года по программе было реализовано 1,5 тыс. единиц техники: 1,2 тыс. строительных машин на общую сумму 6,3 млрд рублей и 300 сельскохозяйственных машин на сумму 1,7 млрд рублей. Объем лизингового финансирования составил порядка 5 млрд рублей.

«Сегодня каждая третья машина JCB в России продается по JCB Finance», — уточнила руководитель JCB Finance в России и СНГ Оксана Евтушевская.

«Мы рассматриваем сотрудничество с компанией JCB в рамках программы JCB Finance как стратегическое и продолжаем активно инвестировать в ее развитие», — отметил генеральный директор «ЮниКредит Лизинга» Александр Клюев

В 2017 году для строительной техники JCB действовали специальные предложения практически на весь модельный ряд, напоминают кураторы программы JCB Finance. Так, флагманские экскаваторы JCB JS205 и JS305 можно было приобрести с рассрочкой на год без уплаты процентов при авансе 49%. Кроме того, на некоторые виды техники была запущена акция с удорожанием 0%: мини-погрузчики JCB были доступны в рассрочку при авансе 15% и сроке 15 месяцев, а мини-экскаваторы JCB — при авансе 18% и сроке 18 месяцев. Также на фронтальные погрузчики JCB действовала рассрочка с нулевым удорожанием на два года при авансе 49%.

В 2017 году на сельскохозяйственную технику JCB также были доступны субсидированные предложения. Например, на протяжении последних четырех месяцев 2017 года по программе JCB Finance AGRI действовало спецпредложение на телескопические погрузчики «Невозможно отказаться! Телескопические погрузчики JCB 0% с минимальным авансом!». Для покупки техники сельхозпредприятию необходимо было внести аванс в размере 1 млн рублей, рассрочка предоставлялась на полтора года.

В рамках программы JCB Finance AGRI в 2017 году также была проведена работа по усовершенствованию процесса рассмотрения заявок: анкету для клиентов упростили до двух страниц, а сроки принятия решений сократили до четырех дней. Кроме того, покупателям сельскохозяйственной техники теперь доступен продукт «Без финансовых документов», который позволяет не запрашивать у клиента финансовую отчетность и не производить анализ финансового положения. Срок лизинга в этом случае составляет 36 месяцев с минимальным авансом 25%.

JCB осуществляет собственные программы финансирования по всему миру. UniCredit Leasing является партнером JCB в 11 странах Европы.