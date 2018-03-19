Британия применила новые меры давления на СМИ России

Российское информационное агентство Sputnik UK, британский головной офис которого расположен в Шотландии, исключено из Торговой палаты Эдинбурга . В редакции СМИ видят в этом политический подтекст и называют решение ТП «позорным» моментом в ее 230-летней истории.

"Мы сожалеем о решении Торговой палаты прекратить соглашение о нашем членстве, принятом в результате продолжающейся медийной и политической компанией против Sputnik UK. Мы не согласны с решением, которое, как мы считаем, нарушает принципы независимости и аполитичности, которым, как заявляет Торговая палата, она придерживается", — цитирует РИА Новости пресс-службу агентства.

Отмечается, что в Британии членство в торговых палатах — стандартная практика для всех компаний. Она позволяет налаживать необходимые бизнес-контакты и принимать участие в деловой жизни страны и региона.