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Британия применила новые меры давления на СМИ России
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Британия применила новые меры давления на СМИ России 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Российское информационное агентство Sputnik UK, британский головной офис которого расположен в Шотландии, исключено из Торговой палаты Эдинбурга. В редакции СМИ видят в этом политический подтекст и называют решение ТП «позорным» моментом в ее 230-летней истории.
"Мы сожалеем о решении Торговой палаты прекратить соглашение о нашем членстве, принятом в результате продолжающейся медийной и политической компанией против Sputnik UK. Мы не согласны с решением, которое, как мы считаем, нарушает принципы независимости и аполитичности, которым, как заявляет Торговая палата, она придерживается", — цитирует РИА Новости пресс-службу агентства.
Отмечается, что в Британии членство в торговых палатах — стандартная практика для всех компаний. Она позволяет налаживать необходимые бизнес-контакты и принимать участие в деловой жизни страны и региона.
Напомним, ранее на фоне скандала вокруг отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне заявили о возможном прекращении вещания в Соединенном Королевстве российского телеканала RT. Однако после того, как официальный представитель МИД Мария Захарова и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили о жестких ответных мерах, этот вопрос был снят с повестки дня в Великобритании.
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