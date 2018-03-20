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Почему стоит снимать Apple Watch перед сном
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Почему стоит снимать Apple Watch перед сном 

Apple Insider 4 часа назад
Фото: Apple Insider
Если вы не привыкли снимать свои Apple Watch перед сном, будьте готовы к тому, что однажды вас могут оштрафовать за ложный вызов службы спасения. В этом на собственном опыте убедился блогер Джейсон Роули, который вызвал полицию, случайно активировав во сне соответствующую функцию.
«Всем, всем, всем: если вы спите со своими Apple Watch, убедитесь, что функция вызова службы спасения отключена, — пишет Роули на своей странице в твиттере, — в противном случае вы рискуете проснуться в час ночи от того, что по вашей спальне расхаживают трое полицейских».
Анализ ситуации показал, что Роули не одинок в своей рассеянности. Лента твиттера изобилует похожими историями. В них пользователи рассказывают о своем опыте непреднамеренного вызова спецслужб. Данная функция также работает и на iPhone, где для ее активации требуется несколько раз нажать на клавишу питания.
Чтобы не беспокоить экстренные службы без повода, рекомендуем отключить функцию автоматического вызова. Для этого откройте приложение Apple Watch на iPhone и перейдите во вкладку «Мои часы». Затем нажмите «Основные» — «Экстренный SOS» и отключите параметр «Удерживать для автовызова».
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