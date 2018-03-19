Ещё
На страже порядка: житель США набрал во сне 911 через «умные часы» и проснулся в окружении полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На страже порядка: житель США набрал во сне 911 через «умные часы» и проснулся в окружении полиции 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Житель США Джейсон Роули (Jason Rowley) рассказал о конфузной ситуации, которая произошла с ним в пятницу, 16 марта — американец во сне случайно вызвал службу 911 через наручные часы Apple Watch, в результате чего проснулся в окружении трех полицейских. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на Twitter Роули.
Согласно сообщению издания, подобные случаи — не редкость среди владельцев умных часов.
Если вы спите с надетыми часами Apple Watch, подумайте об отключении функции вызова SOS, или тоже проснетесь в час ночи с тремя полицейскими в вашей спальне,
— Джейсон Роули.
Мужчина рассказал, что полицейские были вежливыми и спокойными. Они отметили, что уже привыкли к таким ложным вызовам, когда пользователи случайно активируют службу SOS.
В социальной сети Twitter пользователи жалуются на аналогичную проблему с iPhone, когда случайно активируют режим экстренного вызова. В результате устройство начинает обратный отсчет, который сопровождается сиреной. Кроме того, гаджет также успевает отправить сообщения друзьям или родственникам владельца устройства.
Ранее еще одна нелепая ситуация с правоохранителями случилась в США — житель Флориды пожаловался на себя в полицию за пьяное вождение. Нарушитель набрал номер экстренной службы 911 и пожаловался, что сел за руль выпившим.
360tv.ru: последние новости
Кухонное рабство: общественники освободили бесправного мигранта из краснодарской пекарни Китайские депутаты утвердили состав нового правительства КНР Жители деревни скинулись и выкупили средневековый паб. Им понадобился 1 млн фунтов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ34
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина500
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко30
«Перестаньте нас оскорблять»184
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение