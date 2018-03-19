На страже порядка: житель США набрал во сне 911 через «умные часы» и проснулся в окружении полиции

Житель США Джейсон Роули (Jason Rowley) рассказал о конфузной ситуации, которая произошла с ним в пятницу, 16 марта — американец во сне случайно вызвал службу 911 через наручные часы Apple Watch, в результате чего проснулся в окружении трех полицейских. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на Twitter Роули.

Согласно сообщению издания, подобные случаи — не редкость среди владельцев умных часов.

Если вы спите с надетыми часами Apple Watch, подумайте об отключении функции вызова SOS, или тоже проснетесь в час ночи с тремя полицейскими в вашей спальне,

— Джейсон Роули.

Мужчина рассказал, что полицейские были вежливыми и спокойными. Они отметили, что уже привыкли к таким ложным вызовам, когда пользователи случайно активируют службу SOS.

В социальной сети Twitter пользователи жалуются на аналогичную проблему с iPhone, когда случайно активируют режим экстренного вызова. В результате устройство начинает обратный отсчет, который сопровождается сиреной. Кроме того, гаджет также успевает отправить сообщения друзьям или родственникам владельца устройства.

Ранее еще одна нелепая ситуация с правоохранителями случилась в США — житель Флориды пожаловался на себя в полицию за пьяное вождение. Нарушитель набрал номер экстренной службы 911 и пожаловался, что сел за руль выпившим.