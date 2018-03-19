Нальчик отметил победу Путина концертом под открытым небом

В центре города собрались тысячи сторонников главы государства. Пришли и представители руководства республики, и члены политических партий, и студенты, и ветераны. Сам президент «приветствовал» своих избирателей с огромного 24-метрового баннера. 2 марта его поднимали на седловину Эльбруса, а теперь развернули на фасаде музыкального театра.

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