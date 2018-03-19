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Нальчик отметил победу Путина концертом под открытым небом
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Нальчик отметил победу Путина концертом под открытым небом 

Мир24 5 часов назад
Фото: Мир24
В Нальчике отпраздновали победу Владимира Путина на президентских выборах. На площади 400-летия единения народов России и Кабардино-Балкарии состоялся большой концерт, передает телеканал «МИР 24».
В центре города собрались тысячи сторонников главы государства. Пришли и представители руководства республики, и члены политических партий, и студенты, и ветераны. Сам президент «приветствовал» своих избирателей с огромного 24-метрового баннера. 2 марта его поднимали на седловину Эльбруса, а теперь развернули на фасаде музыкального театра.
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