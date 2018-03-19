Главный сюрприз выборов президента

Главным сюрпризом выборов президента — думаю, даже для самого победителя — стала рекордная активность российских избирателей за рубежом. 400 тысяч россиян в десятках стран мира вдруг обнаружили, что они значимый голос, который звучит в унисон всей России (84,89% даже превысили внутрироссийский процент поддержки Путина). Впервые Русский мир явил себя как единая электоральная сила внутри и за пределами российских границ.

Китая, Южной Кореи, Таиланда, 18 марта, пока Россия не спеша просыпалась, а в Дальневосточных регионах явка поначалу не превышала 50%, в городах Японии Австралии у российских посольств и консульств выстраивались очереди с россиянами, волею судьбы оказавшимися за границей. В Сети сыпались одна за другой фотографии из дальних стран и весей, где люди с российскими паспортами спешили отдать свой голос Родине.

Астане, Таджикистане, Молдавии, Дальше — больше. В солнечном киргизском Бишкеке Белоруссии раскинулись очереди, похожие, скорее, на позднесоветские за дефицитными товарами.

Тут можно было бы заподозрить наличие секретных дивизий вежливых бурятов, которые стояли за спинами голосовавших, но эстафету голосования зарубежных россиян перехватили свободные европейские города — Афины, Берлин, Милан Рим , Париж, Женева, Амстердам Мадрид … и — о! вы не поверите — стольный град Лондон. Рекордное число — около 30 тысяч человек — проголосовали в Германии , а в Греции и на Кипре людей пришло примерно в три раза больше, чем в 2012 году.

По свидетельству наблюдавших за европейскими участками, среди которых было немало сторонников бойкота, люди шли голосовать с каким-то особенным вдохновением, массово, компаниями и семьями. Вот только несколько свидетельств.

Из Амстердама Диана Гришина: «В Амстердаме сложилась такая ситуация, что уже на час дня бюллетени закончились. Хорошо сработала девочка-наблюдатель, которая там находится, она это заметила, и комиссия изначально приняла решения отксерокопировать все бюллетени, поставить печать… Никаких нарушений не было. Людям, которые первый раз голосуют, выдают ленточку в виде русского флага, значок и пастилу. Среднего возраста люди — где-то 30-45 лет».

Из Минска Евгений Сылка: «Передо мной была женщина из Червеня — это райцентр в 50 километрах, она оттуда приехала. Другая женщина из Ростова, я так понимаю, проездом. Общий подъем чувствуется. В посольстве, наверное, человек 20 работают только на приеме. Очереди стоят, человек по 20 в каждой, 20 таких точек — это полтысячи человек находятся в посольстве единовременно. У меня такое ощущение, что пол-Минска — российские граждане».

Из Мадрида Роман Демьян: «Напротив посольства флаги „Правого сектора“, партии „Свобода“ и есть тут такая в Испании зарегистрированная общественная организация украинская „Сокил“ (запрещены в России)… и вот они стояли, скандировали речевки антироссийские, оскорбления в адрес президента, пели украинские песни. Они полтора часа попрыгали здесь, люди на них, мягко говоря, улыбались, все смеялись, шутили. Они попрыгали-попрыгали, потом собрались и ушли».

Из Италии : «Это действительно важно. Это наше будущее, это наша независимость, это наша свобода, это наша стабильность. Несмотря на то, что живу в Италии, но мыслями сердцем я со своей родиной — Россией. Я здесь, чтобы исполнить свой долг для себя, для наших детей, для наших родителей».

Потоки русских людей будто ручейки сбегались со всех уголков планеты, чтобы влиться в единый поток русской реки, самого большого разъединённого народа в мире.

Небывалое явление для нас — русские за границей обычно сторонились друг друга, а тут обратное. Они собрались, чтобы громко произнести голос русских эмигрантов — и он вылился в десятки тысяч голосов за многолетнего лидера России.

Русский мир за рубежом проголосовал за Владимира Путина почти по-крымски — 84,72%.

И — в чём самый смак! — всё это было на глазах изумлённых русофобов-западников, которые уже никак не могли бы объяснить рекордную явку и даже ажиотаж тем, что «кремлёвский режим» силой сгоняет и свозит беспрекословных россиян на избирательные участки.

Нет, 18 марта на избирательные участки — что в России, что за рубежом — шли свободные, сознательные граждане великой страны. Да, не всегда довольные происходящим, но готовые повторить слова Высоцкого: «У меня есть претензии к властям моей страны, но обсуждать их я буду не с вами и не здесь».

Стратегическая ошибка Запада заключалась в том, что он стал не просто обсуждать с россиянами «плохую власть», но попытался навязать нам свою волю, принудить к противоестественному выбору, используя самые грязные приёмы.

Такое хамство не могло не вызвать естественной для русского человека реакции. А в эмигрантах, которые находились буквально внутри этих информационных жернов, это, возможно, как раз и пробудило русскость, вернув им ощущение большой Родины.

Здоровый ажиотаж российских эмигрантов объясняется во многом протестным голосованием. Но не тем протестным, которое ждали вашингтонские мечтатели — это был протест против русофобии западного истеблишмента и очернительской кампании западных СМИ против Москвы . Свыше 80% пришли сказать Западу — мы против обливания грязью России, мы разделяем исторический выбор наших соотечественников.

18 марта мир обнаружил, что русские люди в десятках странах мира уже не бессловесное разрозненное нечто, а единая сила, способная произнести слово.

Похоже, канула в лету печальная особенность российских эмигрантов во все времена и эпохи — когда уехавшие из страны презирали друг друга и все вместе ненавидели существующую Россию (когда-то советскую, потом бандитскую).

Произошло это не сразу. Признаки коренных изменений среди эмигрантов наблюдались уже в последние годы, после 2014 года. В частности, все давно привыкли, что под самыми русофобскими статьями западных СМИ появляются комментарии, которые на хорошем английском, французском, испанском языках высмеивали и объясняли, что на самом деле Россия не Мордор.

Эти комментарии, порой чрезвычайно остроумные, принято списывать на работу армии кремлёвских троллей, работающих за похлёбку в подвалах Лубянки, но виртуально познакомившись с участниками интернет-дискуссий, легко убедиться, что это реальные люди, наши соотечественники за рубежом.

При всей занятости и изначальной индифферентности вопиющая несправедливость обвинений Запада против Москвы вызвала в них желание отвечать словом — хотя бы на уровне комментариев в Сети.

Впрочем, во Франции и Германии появилось немало прекрасных русских публицистов, которые вопреки западному мейнстриму пишут правду о Европе не только для русских, то и для тамошней аудитории. Их заслугу в пробуждении русскости среди эмигрантов невозможно переоценить.

И вот, ещё до выборов, случается важный прецедент — в Нидерландах выходцы из России решили провести кампанию в социальных сетях против главы парламентской фракции D-66 Александра Пехтольда, который приписал Владимиру Путину слова о желании создать Великую Россию за счет постсоветских стран. Студент университета в Твенте Никита Ананьев подал иск против Пехтольда, и его поддержали даже некоторые голландцы. А другая участница кампании, наша соотечественница Наталья Воронцова произнесла очень важные слова:

«Если ты оскорбишь темнокожего, ты расист, если мусульманина — то националист, а русского — значит, хороший человек. Считаем, что нам нужно резко реагировать на подобные вещи».

И верно — быть русофобом в Европе и США не стыдно, это приветствуется на государственном уровне в Лондоне, Вашингтоне, в то время как десятки и сотни тысяч русских живут на Западе и вносят свой вклад.

Кто-то скажет — и это тоже очень печальная крайность — что, мол, пусть уезжают, а если остаются, то так им и надо, предателям. Глупость!

Наоборот, зарубежным русским общинам надо всемерно помогать в консолидации и отстаивании российских интересов во всех странах мира, в том числе и особенно на Западе.

Российские эмигранты, многие из которых либо уехали вынужденно в 1990-е, либо пребывают там временно, не теряя связи с Родиной, должны чувствовать себя частью большой и великой страны. Как Москва должна поддерживать соотечественников (причем реально, а не формально), так и они должны делать всё посильное в защиту чести и достоинства России.

Каждый выпад в адрес Москвы и особенно русских как народа должен вызывать волну возмущений русских внутри Запада — серию исков, статей, комментариев, даже митингов. Нет, никакого экстремизма и насилия, но миролюбивый голос русских эмигрантов должен звучать громко и отчётливо, и не только во время выборов.

Кстати, важно понимать и то, что этот голос во многом антиатлантический, евроскептический и разочарованный в неолиберализме.

Российская эмиграция, голосуя за Путина, так или иначе поддерживает антиглобалистскийи традиционалистский путь, видит в нём лидера нового многополярного мира, который находится в схватке со старыми мировыми элитами.

Разделяемый Владимиром Путиным консервативно-патриотический дискурс большинства россиян поддержало абсолютное большинство российских эмигрантов на Западе. Те, кто когда-то бежал навстречу «прекрасному свободному миру» и теперь вынуждены переосмысливать то, что с этим миром происходит.

Осмыслить этот факт ещё предстоит социологам и политологам, но он определённо станет если не ключевым, то одним из важных признаков изменений как Русской и Западной цивилизаций, так и всего мира.