Жители соседних сел в Дагестане едва не устроили бойню из‐за спорной земли 

Бойцам Росгвардии выехали в Левашинсккий район Дагестана, чтобы предотвратить массовое кровопролитие среди жителей двух сел. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в районном отделе МВД.
Близлежащие населенные пункты Чуни и Цухта начали конфликтовать между собой
из-за якобы спорных территорий. Толпы мужчин с одной и другой сторон вышли на участок между двумя селами для открытого выяснения отношений. Однако до массовой драки в конечном итоге не дошло.
Тем не менее, ситуация оставалась крайне накаленной, пока не подоспели сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время на месте конфликта присутствуют бойцы Росгвардии. Их количество не уточняется. На месте также присутствует и руководство районного отдела МВД. Ситуацию удалось взять под контроль.
Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев рассказал о массовых нарушениях местных чиновников. По словам Васильева, необходимые материалы на более чем 100 представителей дагестанских властей собраны и в ближайшее время их рассмотрят правоохранительные органы.