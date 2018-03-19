Жители соседних сел в Дагестане едва не устроили бойню из‐за спорной земли

Бойцам Росгвардии выехали в Левашинсккий район Дагестана , чтобы предотвратить массовое кровопролитие среди жителей двух сел. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в районном отделе МВД.

Близлежащие населенные пункты Чуни и Цухта начали конфликтовать между собой

из-за якобы спорных территорий. Толпы мужчин с одной и другой сторон вышли на участок между двумя селами для открытого выяснения отношений. Однако до массовой драки в конечном итоге не дошло.

Тем не менее, ситуация оставалась крайне накаленной, пока не подоспели сотрудники правоохранительных органов

В настоящее время на месте конфликта присутствуют бойцы Росгвардии. Их количество не уточняется. На месте также присутствует и руководство районного отдела МВД. Ситуацию удалось взять под контроль.