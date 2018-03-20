Жители двух дагестанских сел едва не устроили бойню из-за родника

Полицейские и бойцы Росгвардии предотвратили массовую драку в Левашинском районе Дагестана , где жители двух сел конфликтуют из-за родника. Очевидец снял на видео локальную стычку и действия правоохранителей.

Водный конфликт тлеет последние несколько лет, с тех пор как кадастровые службы провели четкую границу между селами Чуни и Цухта, так что родник оказался на территории первого населенного пункта, хотя ранее он считался «пограничным». Глава Чуни упирает на то, что приоритетное право пользования водой теперь имеют его жители, с чем не согласны уроженцы Цухты.

Первый раз ссора переросла в драку в начале августа минувшего года, и с тех пор напряжение только нарастало. В минувший понедельник, 19 марта, вооруженные автоматами, битами и палками жители сел встретились на границе, но до серьезного противостояния дело не дошло — появившиеся стражи порядка разогнали мужчин, открывших огонь в воздух. Впрочем, проблема с водой и перераспределением земель так и осталась нерешенной.