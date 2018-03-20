Ещё
Жители двух дагестанских сел едва не устроили бойню из-за родника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители двух дагестанских сел едва не устроили бойню из-за родника 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Полицейские и бойцы Росгвардии предотвратили массовую драку в Левашинском районе Дагестана, где жители двух сел конфликтуют из-за родника. Очевидец снял на видео локальную стычку и действия правоохранителей.
Водный конфликт тлеет последние несколько лет, с тех пор как кадастровые службы провели четкую границу между селами Чуни и Цухта, так что родник оказался на территории первого населенного пункта, хотя ранее он считался «пограничным». Глава Чуни упирает на то, что приоритетное право пользования водой теперь имеют его жители, с чем не согласны уроженцы Цухты.
Первый раз ссора переросла в драку в начале августа минувшего года, и с тех пор напряжение только нарастало. В минувший понедельник, 19 марта, вооруженные автоматами, битами и палками жители сел встретились на границе, но до серьезного противостояния дело не дошло — появившиеся стражи порядка разогнали мужчин, открывших огонь в воздух. Впрочем, проблема с водой и перераспределением земель так и осталась нерешенной.
Вести.Ru: последние новости
Google Maps показали "Боинг", пропавший 4 года назад Франция в огне: на пути к исламизации В Ульяновской области девушке во время операции вместо физраствора ввели формалин
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России87
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына143
Россияне приготовились затянуть пояса400
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение