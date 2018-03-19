МИД РФ: Москва сожалеет, что ЕС пошел на поводу «евросолидарности» в деле Скрипаля

"Сожалеем, что Евросоюз, пренебрегая подобными соображениями и очевидными фактами, в очередной раз пошел на поводу у превратно понятых соображений «евросолидарности» и накопленных антироссийских рефлексов, — отметили в министерстве. — Такое положение дел, разумеется, не делает чести общей внешней политике ЕС".

В дипведомстве также сказали, что заявление Совета ЕС по иностранным делам по делу Скрипаля страдает спекулятивностью и бездоказательностью оценок.

"Вызывает недоумение поспешность, с которой страны — члены ЕС объявили о «крайне серьезном» отношении к домыслам британских властей о причастности России к трагическому инциденту в Солсбери, — говорится в комментарии. — Посвященное этой теме заявление Совета ЕС по иностранным делам от 19 марта, несмотря на попытки еэсовцев соблюсти некое подобие баланса, основано на британской версии произошедшего и, как следствие, страдает той же спекулятивностью и бездоказательностью оценок".