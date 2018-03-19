Чиновники высокого уровня США, РК и Япония обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова 

Вашингтон, 19 марта /Синьхуа/ — Белый дом сегодня обнародовал заявление, в котором говорится, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер 17-18 марта в Сан-Франциско провел встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Еном и главой Бюро национальной безопасности Японии Сиотаро Яти.
В заявлении говорится, что участники встречи обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова и планы проведения встреч лидеров РК-КНДР и США-КНДР. Стороны заявили, что будут «избегать повторения прошлых ошибок», и в ближайшие несколько недель «продолжат тесную координацию». —0—