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Чиновники высокого уровня США, РК и Япония обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова
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Чиновники высокого уровня США, РК и Япония обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Вашингтон, 19 марта /Синьхуа/ — Белый дом сегодня обнародовал заявление, в котором говорится, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер 17-18 марта в Сан-Франциско провел встречу с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Еном и главой Бюро национальной безопасности Японии Сиотаро Яти.
В заявлении говорится, что участники встречи обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова и планы проведения встреч лидеров РК-КНДР и США-КНДР. Стороны заявили, что будут «избегать повторения прошлых ошибок», и в ближайшие несколько недель «продолжат тесную координацию». —0—
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