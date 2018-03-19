Чиновники высокого уровня США, РК и Япония обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова

В заявлении говорится, что участники встречи обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова и планы проведения встреч лидеров РК-КНДР и США-КНДР. Стороны заявили, что будут «избегать повторения прошлых ошибок», и в ближайшие несколько недель «продолжат тесную координацию». —0—