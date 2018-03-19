Ильсур Метшин рассказал о «проплаченных» людях на участках и 76% Путина 

Главной темой совещания городского начальства стали итоги вчерашнего голосования жителей столицы Татарстана на выборах президента России. По словам Ильсура Метшина, на 450 избирательных участках пришло 61,5 процента избирателей, 76% из которых отдали свои голоса за действующего президента Владимира Путина. У Павла Грудинина — 11,8% голосов, у Владимира Жириновского — 4%, у Ксении Собчак — 2%. Чуть меньше 1% набрали Максим Сурайкин, Григорий Явлинский и Борис Титов, у Сергея Бабурина — 0,7%. Выслушав доклад начальника Управления МВД РФ по Казани полковника Алексея Соколова о том, какие беспрецедентные меры наши правоохранители предприняли для того, чтобы обеспечить безопасность на футбольном матче на «Казань Арене» и хоккейном матче в «Татнефть-Арене» в субботу и во время голосования в воскресенье, мэр прочувствованно поблагодарил его и сказал:— Сейчас уже можно доложить о том, что приехали специально обученные, подготовленные, оплаченные люди, заинтересованные в том, чтобы на избирательных участках поставить под сомнение законность, легитимность выборов. Создать какую-то нервозную ситуацию. Такие факты были. К чести наших избирательных комиссий, управления внутренних дел, представителей районной администрации все было в рамках закона и не было допущено никаких эксцессов, которые могли бы поставить под сомнение хоть какие-то моменты в избирательной кампании по Казани. Мэр не стал заострять внимание на том, что активность избирателей в столице традиционно оказалась ниже, чем в среднем по республике (77,45 процента). Напротив, он подчеркнул, что в день голосования на выборах президента РФ Казань оказалась в числе лидеров среди городов-миллионеров по явке на избирательные участки. Исчерпав тему выборов, участники «делового понедельника» перешли к обсуждению рабочей повестки. Ильнар Хидиятов, возглавляющий городское управление образования, сообщил об итогах участия казанских педагогов в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года». Первое место среди учителей татарского языка заняла Ильмира Абсалямова из 39-й школы. Еще несколько казанских педагогов стали призерами и лауреатами республиканского этапа конкурса, а его абсолютным победителем стал учитель физики гимназии №1 Радик Хабиров. Комментируя отчет Ильнара Хидиятова, мэр с удовлетворением констатировал, что результаты завершившегося конкурса лишний раз подтвердили то, что казанские учителя — лучшие в республике, и пожелал удачи Радику Хабирову, который осенью в Питере будет представлять Татарстан на финальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года». В завершении «делового понедельника» о работе управления административно-технической инспекции (УАТИ) в зимний период доложил его начальник Альфир Шамсутдинов. По его словам, с начала календарной зимы сотрудники УАТИ обнаружили и запротоколировали 431 нарушение, связанное с неудовлетворительным содержанием территорий и крыш. В частности, за несвоевременное скалывание льда и сбрасывание снега с кровель составлено 138 административных протоколов. Тем не менее, в нынешнюю зиму обошлось не только без человеческих жертв, но даже удалось избежать травматизма. — Снегопады синоптики обещают нам до конца марта, — отметил Ильсур Метшин. — Поэтому, несмотря на календарную весну, задачи для УАТИ остаются прежними, и расслабляться нам точно не придется. Чем чревата несвоевременная очистка крыш от снега, наглядно продемонстрировал инцидент с административным зданием Казанского авиационного завода. К счастью, никто не пострадал, ущерб только финансовый. Поэтому я еще раз прошу, чтобы главы районов, управляющие компании и собственники зданий внимательно посмотрели на эти вопросы. Евгений Аксенов.