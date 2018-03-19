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Ильсур Метшин рассказал о «проплаченных» людях на участках и 76% Путина
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Ильсур Метшин рассказал о «проплаченных» людях на участках и 76% Путина 

Казанский репортер 5 часов назад
Фото: Казанский репортер
Главной темой совещания городского начальства стали итоги вчерашнего голосования жителей столицы Татарстана на выборах президента России. По словам Ильсура Метшина, на 450 избирательных участках пришло 61,5 процента избирателей, 76% из которых отдали свои голоса за действующего президента Владимира Путина. У Павла Грудинина — 11,8% голосов, у Владимира Жириновского — 4%, у Ксении Собчак — 2%. Чуть меньше 1% набрали Максим Сурайкин, Григорий Явлинский и Борис Титов, у Сергея Бабурина — 0,7%. Выслушав доклад начальника Управления МВД РФ по Казани полковника Алексея Соколова о том, какие беспрецедентные меры наши правоохранители предприняли для того, чтобы обеспечить безопасность на футбольном матче на «Казань Арене» и хоккейном матче в «Татнефть-Арене» в субботу и во время голосования в воскресенье, мэр прочувствованно поблагодарил его и сказал:— Сейчас уже можно доложить о том, что приехали специально обученные, подготовленные, оплаченные люди, заинтересованные в том, чтобы на избирательных участках поставить под сомнение законность, легитимность выборов. Создать какую-то нервозную ситуацию. Такие факты были. К чести наших избирательных комиссий, управления внутренних дел, представителей районной администрации все было в рамках закона и не было допущено никаких эксцессов, которые могли бы поставить под сомнение хоть какие-то моменты в избирательной кампании по Казани. Мэр не стал заострять внимание на том, что активность избирателей в столице традиционно оказалась ниже, чем в среднем по республике (77,45 процента). Напротив, он подчеркнул, что в день голосования на выборах президента РФ Казань оказалась в числе лидеров среди городов-миллионеров по явке на избирательные участки. Исчерпав тему выборов, участники «делового понедельника» перешли к обсуждению рабочей повестки. Ильнар Хидиятов, возглавляющий городское управление образования, сообщил об итогах участия казанских педагогов в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года». Первое место среди учителей татарского языка заняла Ильмира Абсалямова из 39-й школы. Еще несколько казанских педагогов стали призерами и лауреатами республиканского этапа конкурса, а его абсолютным победителем стал учитель физики гимназии №1 Радик Хабиров. Комментируя отчет Ильнара Хидиятова, мэр с удовлетворением констатировал, что результаты завершившегося конкурса лишний раз подтвердили то, что казанские учителя — лучшие в республике, и пожелал удачи Радику Хабирову, который осенью в Питере будет представлять Татарстан на финальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года». В завершении «делового понедельника» о работе управления административно-технической инспекции (УАТИ) в зимний период доложил его начальник Альфир Шамсутдинов. По его словам, с начала календарной зимы сотрудники УАТИ обнаружили и запротоколировали 431 нарушение, связанное с неудовлетворительным содержанием территорий и крыш. В частности, за несвоевременное скалывание льда и сбрасывание снега с кровель составлено 138 административных протоколов. Тем не менее, в нынешнюю зиму обошлось не только без человеческих жертв, но даже удалось избежать травматизма. — Снегопады синоптики обещают нам до конца марта, — отметил Ильсур Метшин. — Поэтому, несмотря на календарную весну, задачи для УАТИ остаются прежними, и расслабляться нам точно не придется. Чем чревата несвоевременная очистка крыш от снега, наглядно продемонстрировал инцидент с административным зданием Казанского авиационного завода. К счастью, никто не пострадал, ущерб только финансовый. Поэтому я еще раз прошу, чтобы главы районов, управляющие компании и собственники зданий внимательно посмотрели на эти вопросы. Евгений Аксенов.
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