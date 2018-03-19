Директор Кафедрального собора о памятнике Микаэлу Таривердиеву: «На острове Канта это будет как минимум странно»

Директор Кафедрального собора Вера Таривердиева не знает о планах областного Правительства по возведению памятника Микаэлу Таривердиеву на острове Канта. Об этом стало известно на очередном заседании регионального Совета по культуре в понедельник, 19 марта, передает корреспондент калининградских «Вестей».

Напомним, неделей ранее главный архитектор региона Евгений Костромин заявил о намерении установить монумент в честь композитора на одной из площадок напротив Собора.