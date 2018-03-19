Директор Кафедрального собора о памятнике Микаэлу Таривердиеву: «На острове Канта это будет как минимум странно» 

Директор Кафедрального собора Вера Таривердиева не знает о планах областного Правительства по возведению памятника Микаэлу Таривердиеву на острове Канта. Об этом стало известно на очередном заседании регионального Совета по культуре в понедельник, 19 марта, передает корреспондент калининградских «Вестей».
Напомним, неделей ранее главный архитектор региона Евгений Костромин заявил о намерении установить монумент в честь композитора на одной из площадок напротив Собора.
«Никогда со мной никто не обсуждал вопрос памятника на острове Канта. Это какое-то недоразумение. Мы когда-то обсуждали с Андреем Викторовичем Ермаком (министром по культуре и туризму Калининградской области — прим. калининградских «Вестей») музыкальную скамейку, где бы звучала музыка. Памятник Таривердиеву — это замечательно, но на острове Канта это будет как минимум странно» — заявила директор Кафедрального собора.