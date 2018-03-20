NYT: из Facebook уходит руководитель, заявлявший о якобы связанной с РФ рекламе

НЬЮ-ЙОРК , 20 марта. / ТАСС /. Алекс Стамос , отвечавший за безопасность в Facebook и заявлявший о распространении в соцсети сообщений политического характера некой российской структурой, намерен уйти со своей должности. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The New York Times.

По словам источников издания из числа сотрудников компании, в том числе бывших, причиной являются «внутренние разногласия относительно того, как соцсеть должна поступить в связи с тем, какую роль она сыграла в распространении дезинформации». В публикации отмечается, что Стамос выступал за «расследование и раскрытие российских действий в Facebook, часто вызывая беспокойство у других топ-менеджеров, в том числе у Шерил Сандберг , операционного директора соцсети».

Как следует из материала, в декабре 2017 года «повседневные обязанности», которые ранее выполнял Стамос, были переданы другим сотрудникам. Тогда же он заявил о намерениях покинуть компанию. Руководство «Фейсбук» попросило его остаться хотя бы до августа, чтобы контролировать передачу полномочий, а также чтобы избежать ущерба для репутации компании. Ранее Стамос руководил группой из 120 сотрудников, а теперь под его началом только три человека.

В Facebook не комментируют данную публикацию. В сентябре прошлого года Стамос выступил с утверждением, что в период американских выборов 2016 года некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России