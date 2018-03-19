Партнер Y Combinator рассказал, как правильно выбрать стартап для инвестиций

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Стартап-акселератор Y Combinator запустил курс лекций для предпринимателей, которые хотят инвестировать в технологические компании. Одну из лекций прочитал основатель Mixed Media Labs и партнер Y Combinator Далтон Калдуэлл, пишет Forbes

Чтобы определиться с инвестициями в стартап, предпринимателю стоит найти интересные для него компании и начать встречаться с ними. Знакомство с компанией позволит инвестору понять, готов ли он вложиться в проект. Перед встречей Калдуэлл рекомендует взять у представителей проекта его описание на страницу, а детали узнать при встрече или после нее.

Калдуэлл не рекомендует говорить о деталях на первой встрече. Напротив, начать стоит с простых вещей, узнав, что делает компания, в чем заключается ее продукт, расспросить о сотрудниках, а также узнать, сколько денег (и на каких условиях) хочет привлечь основатель. Некоторые инвесторы хотят показаться ценными для основателей, однако Калдуэлл напоминает, что цена советам инвестора равна нулю, если он не дает компании денег.

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Убедиться в правильности выбора инвестору поможет личная встреча. Кроме того, это позволит выделиться среди других людей, которые хотят вложиться в проект. Основатель Mixed Media Labs Далтон Калдуэлл советует инвесторам ответить на несколько вопросов, чтобы понять, насколько им подходит стартап. Так, необходимо понять, доверяет ли инвестор основателям, а также — сколько и в какие стартапы хочет вложить инвестор.

Далтон Калдуэлл

партнер Y Combinator

«Не следуйте за другими инвесторами, не копируйте их. Самые лучшие решения об инвестициях — те, которые вы делаете самостоятельно, а не те, которые принимают другие люди».

Каждая встреча с основателями добавляет подробности о проекте, которые могут усилить неуверенность в выборе или, напротив, заставить человека вложить деньги. По мнению Калдуэлла, если у инвестора нет убежденности в инвестиции, то он должен полностью отказаться от проекта. Неуверенность в стартапе поможет развеять дополнительная информация от основателей.

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Инвесторам не стоит сразу исключать стартапы, у основателей которых не хватает отраслевого опыта: они могут обучаться в процессе. Кроме того, для инвестора должен быть важен трэкшн команды (способность быстро проверять гипотезы и быстро увеличивать такие ключевые метрики, как трафик, выручка или пользователи). Также важен размер рынка, однако пример Airbnb показывает, что так бывает не всегда.

В конце февраля стало известно, что Y Combinator запускает четырехдневный образовательный курс для инвесторов Startup Investor School. Мероприятие рассчитано на инвесторов, которые планируют вложиться в стартап впервые.

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