Ройзман запланировал митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Евгения Ройзман собирается провести 2 апреля митинг против отмены прямых выборов мэра города. Накануне законопроект с поправками, предусматривающими отказ от голосования горожан,

О планах провести митинг Ройзман рассказал телеканалу

"Дождь". «У людей самые разные мысли — проводить референдум или еще что-нибудь. Но пока мы договорились, мы выходим на митинг за сохранение прямых выборов мэра. Это произойдет 2 апреля, накануне внесения этого закона», рассказал политик. Акция уже согласована с городскими властями.

По словам градоначальника, екатеринбуржцы крайне негативно отнеслись к законодательной инициативе Куйвашева. Депутаты городской думы вместе с Ройзманом написали в Заксобрание письмо, в котором предложили вынести этот вопрос на обсуждение.

Двумя днями ранее в средствах массовой информации стали распространяться

слухи

о том, что Заксобрание Свердловской области планирует в ближайшее время рассмотреть поправки в региональное законодательство, которые отменят прямые выборы мэра. Вместо этого он будет избираться городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Накануне информация подтвердилась: Куйвашев внес в Заксобрание ранее анонсированный законопроект, который предусматривает поправки к закону «Об избрании органов местного самоуправления».

Очередные выборы мэра Екатеринбурга должны были пройти в этом году. Однако в случае принятия новой схемы они будут отменены.