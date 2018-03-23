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Ройзман запланировал митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга
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Ройзман запланировал митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Глава Екатеринбурга Евгения Ройзман собирается провести 2 апреля митинг против отмены прямых выборов мэра города. Накануне законопроект с поправками, предусматривающими отказ от голосования горожан,
в Заксобрание региона губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
О планах провести митинг Ройзман рассказал телеканалу
"Дождь". «У людей самые разные мысли — проводить референдум или еще что-нибудь. Но пока мы договорились, мы выходим на митинг за сохранение прямых выборов мэра. Это произойдет 2 апреля, накануне внесения этого закона», рассказал политик. Акция уже согласована с городскими властями.
По словам градоначальника, екатеринбуржцы крайне негативно отнеслись к законодательной инициативе Куйвашева. Депутаты городской думы вместе с Ройзманом написали в Заксобрание письмо, в котором предложили вынести этот вопрос на обсуждение.
Двумя днями ранее в средствах массовой информации стали распространяться
слухи
о том, что Заксобрание Свердловской области планирует в ближайшее время рассмотреть поправки в региональное законодательство, которые отменят прямые выборы мэра. Вместо этого он будет избираться городскими депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Накануне информация подтвердилась: Куйвашев внес в Заксобрание ранее анонсированный законопроект, который предусматривает поправки к закону «Об избрании органов местного самоуправления».
Очередные выборы мэра Екатеринбурга должны были пройти в этом году. Однако в случае принятия новой схемы они будут отменены.
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