Осадное положение 

«А что дальше?» В этом вопросе применительно к так называемым выборам 18 марта 2018 года уже заложена издёвка. Как будто бы мы не знаем — что дальше. Как будто к власти после майской инаугурации придёт какой-то другой человек и резко изменит внутреннюю и внешнюю политику. На сайте «Изборского клуба» за несколько дней до «выборов» появилась статья председателя клуба Александра Проханова. Там много чего написано, но главное, на мой взгляд, Проханов сказал в восьми словах: «А положение России во внешнем мире всё больше ухудшается». Под этим подпишется не только поклонник Путина Проханов, но и любой настоящий российский оппозиционер. «Никогда не будет так, что вы будете сами решать, в какие внешние союзы вам вступать»Положение России «во внешнем мире» ухудшается. Таков итог многолетней путинской политики. Осталось только ответить — хорошо это или плохо? Многих российских избирателей ухудшение только заводит. Очередной международный скандал, в котором фигурирует Россия (допинг, кокаин, нервно-паралитический газ «Новичок» и т.п.) действует как энергетическая подпитка. Человек вскакивает с дивана и бежит «сплачиваться вокруг Путина». В осаждённой крепости меньше сквозняков и больше определённости. Утром 19 марта я открыл сайт прохановской газеты «Завтра». На тот момент передовой статьёй на сайте был авторский текст Константина Душенова, опубликованный ещё 15 марта. Он назывался духоподъёмно: «Да здравствует Карибский кризис-2!»В сущности, это и был один из пунктов неформальной предвыборной кампании главного кандидата. За что голосовали те, кто решил отдать голос за Путина? В лучшем случае, за «Карибский кризис-2» — в ущерб здравоохранению, образованию, культуре. Мысль пощекотать нервы другим и себе кажется этим людям приемлемой. Ради «военного величия» державы они готовы привычно потуже затянуть не только пояса, но и армейские ремни. Раньше были нечестные выборы, а сейчас честные невыборы. Но даже в таких условиях у потенциальных избирателей имелась развилка. Они должны были выбирать между миром и войной. Нет, не на избирательных участках, а раньше. В повседневной жизни. Им не должно было быть безразлично — с кем Россия воюет сейчас и кто на этих войнах гибнет. Они должны были интересоваться, что и кого Россия на этих войнах теряет и сколько это стоит. И тогда бы воинственная предвыборная риторика «главного кандидата» могла бы этих людей слегка отрезвить. Статей, подобных статье Душенова, за последние годы опубликовано на русском языке немало. И всё же один текст среди них выделяется. Его опубликовал на сайте российского информационного агентства REX (iarex.ru) некто Александр Халдей — эксперт по переговорам, консультант-политтехнолог преподаватель, бизнес-тренер, блогер и публицист. Статья называется «Я не дипломат и потому скажу прямо…» и она теперь всюду перепечатывается. Её легко цитировать. Она недвусмысленная, если не сказать бесстыдная. Автор явно наслаждается, что ему позволено это безнаказанно публиковать. Статью, надо полагать, он написал ко Дню защитников Отечества. Но мы читаем статью не защитника, а нападающего. Центрального нападающего, каким, очевидно, Халдей себя воображает. Текст перекликается с посланием Путина Федеральному Собранию, которое на момент публикации ещё не состоялось. В том послании Путин сделал вид, что разницы между Россией и СССР нет. Первомартовское выступление Путина в московском Манеже — это претензия на передел мира. Правда, без конкретики. Зато конкретика есть в статьях и выступлениях сторонников Путина, которых не сдерживает никакой этикет. «Россия не допустит существования антироссийской Украины и либо подчинит её своим целям, либо разрушит до основания». Так пишет «эксперт» Халдей. Частное мнение Александра Халдея мало бы кого интересовало, если бы не поведение Российского государства в последние годы. Воинственные слова и воинственные дела в данном случае не расходятся. Но одной Украиной дело, скорее всего, не ограничится. «Дорогие бывшие республики СССР, особенно Грузия, Белоруссия и Казахстан! — обращается „эксперт“ к бывшим союзным республикам. — Россия временно терпит вашу неподконтрольность и непременно поставит вас под свой контроль. Никогда не будет так, что вы будете сами решать, в какие внешние союзы вам вступать и какие палки в колёса России вставлять. Какие диктовать ей условия». «Силой и подкупом это будет сделано»Что у Халдея на языке, то у многих российских избирателей на уме. Они ждут от Путина по-настоящему решительных действий. Им мало ностальгировать по СССР. У Халдея в статье, по сути, сказано примерно то же самое, что и в предвыборном телевизионном ролике Владимира Жириновского. Ролик крутился по российским федеральным каналам. Жириновский обещал скорые перемены на карте мира и появление Рижской губернии и Приднестровского края в составе России. Обещания Жириновского мало что стоят, но что стоят дела Путина?«Осада Минас Тирита», Тим Хильдебрандт. Российские избиратели, признавшие мероприятие 18 марта выборами и пришедшие голосовать, должны понимать, что большинство «кандидатов» в президенты мыслили категориями «холодной войны». А «холодная война» это не только игра под названием «высылка дипломатов». Без локальных войн с тысячами погибших «холодная война» затухает. У любой войны должны быть настоящие жертвы.18 марта было решено, что без войны никак нельзя. «Прибалтика так же будет возвращена под российский контроль или задушена до полного изнеможения». Это снова Халдей, который, по какой-то причине, вздумал написать то, что обычно говорится в частных разговорах, декларируется в анонимных комментариях или в закрытых группах в социальных сетях. Если России в ближайшие шесть лет перейдёт контроль над Нарвой, Латгалией и Северным Казахстаном, то нынешняя российская власть снова получит многомиллионную поддержку. Но всё-таки наибольшие шансы оказаться в центре нового военного конфликта снова у Украины. Если там произойдёт военный мятеж, которым недавно пугал украинский прокурор Юрий Луценко, то в России найдётся достаточно охотников выступить на защиту «русскоязычного населения». «Как только Россия укрепит свою экономическую мощь, элиты всех бывших республик будут заменены на послушные России, — предрекает автор статьи «Я не дипломат и потому скажу прямо». — Силой и подкупом это будет сделано. Так Россия делала всегда, и нет причин думать, что на этот раз будет по-другому. Не будет». В этом тезисе как минимум два слабых места. Во-первых, России для гарантированного расширения границ необходимо укрепить экономическую мощь. Учитывая нынешнее состояние российской экономики, её деградацию и сырьевую направленность, ждать придётся долго. Во-вторых, утверждение «так Россия делала всегда». Подкуп, наверное, используется уже сейчас, но для откровенного силового вторжения Евросоюз и НАТО пока что недостаточно слабы. К тому же, война на условном Западном фронте, это совсем не то, что война в Южной Осетии, Приднестровье или Донецкой области. Чтобы на карте появилась Рижская губерния, прежде надо долго дестабилизировать жизнь в республиках Балтии. Но и тогда нет гарантии, что их граждане попросятся «под крыло России». Пока что к этому не готовы даже русскоязычные жители Латвии из числа тех, кто предпочитают заканчивать день просмотром «Вечера с Владимиром Соловьёвым», а не местными телепередачами. «Все гадости, какие Россия сможет сделать США, она сделает»Впрочем, набирающих силу российских империалистов мало волнуют настроения в бывших союзных республиках. Подразумевается, что там, в конце концов, смирятся с обстоятельствами. Взгляды империалистов устремлены совсем в другие столицы — в Лондон, Берлин, Вашингтон. «Все англичане — нация коварных уголовников», — как сказано у Дмитрия Галковского. Что-то похожее в последнее время писали об украинцах, но сейчас в России на повестке дня Великобритания. Поэтому вспомнили старое утверждение писателя Дмитрия Галковского: «Если англичанина пригласили в гости — ходите с ним по квартире. Отведёте взгляд — лишитесь многих вещей. В одну секунду». Галковский написал это в 2006 году. Тогда в Великобритании мучительной смертью умер отравленный бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Но ссылка на авторский блог с надписью «Завтра» рекомендует появилась 17 марта 2018 года. А вдруг среди читателей-«патриотов» кто-то ещё сомневается, что «все англичане — нация коварных уголовников»?Зато никто из них не сомневается в другом: «Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!». Хотя Константин Душенов свой текст «Да здравствует Карибский кризис-2!» на всякий случай заканчивает именно этими словами: «Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!». Если с нами Бог, то «Да здравствует Карибский кризис-2!» Если с нами Бог, то «Россия сделает всё, чтобы уничтожить США сначала репутационно, а потом экономически и военно» (это снова Халдей с его откровениями). «Как США не смирятся с существованием России, так Россия не смирится с существованием США, — пишет он. — Все гадости, какие Россия сможет сделать США, она сделает. Какие не сможет — отложит на потом и сделает позже. Но сделает непременно — иллюзий быть не должно». Но совсем не обязательно будет так, как предсказывает этот «эксперт» публикующийся в газете «Завтра» и ИА REX. Он исходит из убеждения, что США непременно хочет уничтожить Россию. Это слишком примитивный тезис. К тому же, сразу же после слов о США Халдей переходит к характеристике собственно России. По его версии: «Россию никогда и никому не удастся отучить от имперских амбиций и рефлексов. Россия была, есть и будет великой империей и она уничтожит каждого, кто этому попытается воспротивиться. Даже если на это уйдёт 300 лет». В этой сомнительной формуле США вообще места не находится. Есть США или нет, но воссоздание Российской империи в прежних границах, вроде бы, никто не отменял. Всё-таки, здесь нужна поправка: имперские амбиции и рефлексы есть не у всей России, а у людей вроде Проханова, Прилепина, Халдея… Их очень много, но не каждый готов пожертвовать ради восстановления империи своей жизнью. И, конечно, имперские амбиции есть у тех, кто сегодня проводит от имени России внешнюю политику в ущерб нормальной жизни мирной России. «Россия уничтожит пятую колонну»Значительно проще осуществить последнее «пророчество» Халдея: «Россия уничтожит пятую колонну… Либералы обречены… Кто постарается помешать, как враг народа будет устранён. Экономически, политически, а если понадобится — и физически». Это наиболее реалистический план на ближайшие шесть лет. Для того чтобы расправиться с инакомыслящими, именуемыми в России «пятой колонной», не обязательно, чтобы «наши МИГи сели в Риге». Для этого даже Сирию бомбить не надо. Для этого, всего-навсего, надо тихо-мирно провести чемпионат мира по футболу и потом со спокойной душой взяться за «окончательно решение» либерального вопроса. Даже виселицы на площадях устанавливать не обязательно. Но и здесь исполнителей могут ждать неожиданности. Чрезмерное усердие на «внутреннем фронте» людей, подзарядившихся на Востоке Украины и в других «горячих точках», может привести не к усилению, а к ослаблению нынешнего путинского режима. Все знают, что бывает с теми, кто бежит впереди паровоза. Что же в таком случае случается с теми, кто бежит впереди ракеты с ядерной боеголовкой?Есть, конечно, в России люди, которые искренне убеждены, что Украина в 2014 году напала на Россию. Что уж там говорить про англичан. В прошлом году я спросил вернувшегося с Донбасса лидера рок-группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина о том, почему он поддерживает «ДНР»? «Не было бы Донбасса, то уже в Курской области война шла», — ответил он. — «Вы всерьёз считаете, что украинцы собираются идти на Курск?» — «По крайней мере, пришли бы, — ответил он. — Если бы Донбасса не было, они бы пришли. Они бы были везде, насколько сил бы хватило. А зачем это всё было организовано? Майдан для чего был?»Так в России пока что думают миллионы людей. Десятки тысяч из них берут в руки оружие и привыкают к нему. И если им не удаётся его применить — по-настоящему страдают. Им без войны и без врагов тяжело. «Победа» Путина 18 марта, это гарантия того, что с «врагами» у России в ближайшие годы всё будет в порядке. «Врагов» — мнимых и настоящих — будет сколько угодно. Больше, чем у России нефти и газа. ***Информационные агентства 19 марта 2018 года радостно сообщили, что «все 2954 российских военных, проходящих службу в Сирии, проголосовали за Путина». Что ж, для того чтобы за Путина проголосовали вообще все избиратели, их (нас) всех надо отправить в Сирию или на какую-нибудь другую войну. И тогда за Путина в следующий раз (он вполне возможен, несмотря на «последний срок») проголосуют все без исключения. И живые, и мёртвые. Есть к чему стремиться. Но для этого потребуется война совсем не такой силы, как сейчас в Сирии. «Дальние подступы» для таких дел не подходят. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».