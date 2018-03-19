В Китае произвели новые назначения в правительстве

— Главный вопрос, который решается такими перестановками, — усиление контрольного и экономического блоков правительства. Это, в свою очередь, связано с тем социально-политическим и экономическим рывком, который стремится сделать Китай как внутри страны, так и на международной арене. Вполне ожидаемым, но от того не менее важным стало усиление позиции назначенного на пост вице-премьера 66-летнего Лю Хэ, который скорее всего будем «ответственным» за развитие более прогрессивной и активной экономической модели Китая. Лю Хэ и до этого курировал множество международных вопросов, совсем недавно побывал в Вашингтоне, как раз в период развертывания антидемпинговых санкций, затрагивающих интересы КНР. Он доверенное лицо председателя КНР Си Цзиньпина , и в случае успеха экономического блока его ждет большое будущее.

Глава китайского МИД стал намного более влиятельной фигурой в китайской политике

Несколько неожиданным может рассматриваться усиление позиции И Гана , ставшего председателем Народного банка Китая. И Ган — сторонник умеренных мер в финансовом секторе, поддержания финансовой стабильности. Он давно работает в области санирования монетарной политики КНР, поддерживает рабочие контакты с крупнейшими международными банковскими объединениями, и в этом плане он один из самых опытных и сдержанных экономистов КНР. Лю Хэ и И Гану придется решать множество проблем, в том числе связанных и с огромным внутренним долгом — его соотношение к ВВП составило устрашающие 260 процентов. Примечательно, что вице-премьером назначен Ху Чуньхуа , секретарь парткома провинции Гуандун, которого в некоторых группах рассматривали как потенциального претендента на руководство партией, но в связи с отказом от ограничения на два срока для председателя КНР его кандидатура перестала обсуждаться и даже поговаривали об «опале».

— Можно назвать четыре-пять фигур, назначение которых в правительстве говорит о далеко идущих планах Пекина. Во-первых, надо отметить, что министр иностранных дел КНР Ван И получил повышение до члена Госсовета, сохранив свой нынешний пост. Таким образом глава китайского МИД стал намного более влиятельной фигурой в китайской политике. А значит, возрастет роль внешнеполитического ведомства КНР и лично министра в реализации внешней политики.

Кроме того, стоит обратить внимание на два назначения экономического плана. Оба этих человека — прекрасные специалисты с американским экономическим образованием, имеющие большой опыт работы с США . Это новый председатель Народного банка КНР И Ган — известный борец с надуванием кредитных пузырей, сторонник сдержанной макроэкономической политики. Он прекрасно разбирается в том, как устроена американская экономика, и знаком со многими влиятельными фигурами в американских экономических кругах.

Второе экономическое назначение — вице-премьер Лю Хэ, бывший ранее советником Си Цзиньпина по экономике. У Лю Хэ прекрасный английский язык, и он обладает знанием американских экономических реалий. Недаром в январе 2018 года на экономический форум в Давосе , куда раньше ездил сам Си, послали именно Лю Хэ. Как И Ган, так и Лю Хэ способны очень профессионально вести переговоры с США по экономической тематике. Надо полагать, что главной их задачей станет ограничить американское давление на Китай.

Еще одно примечательное назначение — это Ян Сяоду , который возглавит новый надзорный орган — Государственную надзорную комиссию (ГНК), которая, скорее всего, сосредоточит в своих руках борьбу с коррупцией по всей стране. Раньше Ян был замглавы Центральной комиссии по проверке дисциплины, главного органа, занимающегося внутрипартийным контролем.

Он — человек не очень известный широким кругам, но его назначение показывает, что ГНК станет гораздо более независимой структурой, чем предполагалось ранее. То есть Си Цзиньпин намерен создать новый сильный орган, контролирующий не только КПК, но и беспартийных.