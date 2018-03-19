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Могерини: ЕС будет следить за развитием ситуации по отравлению в Солсбери
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Могерини: ЕС будет следить за развитием ситуации по отравлению в Солсбери 

РИА Новости 6 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости. ЕС, выступивший в понедельник с согласованным заявлением по инциденту с отравлением с Солсбери, намерен на данном этапе пристально следить за развитием ситуации, заявила в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини.
Могерини отвечала на вопрос, не обращалась ли Британия к Брюсселю с просьбой предпринять по линии ЕС какие-либо меры, например, дипломатического характера, в отношении РФ в ожидании от российской стороны пояснений в связи с выдвигаемыми в ее адрес обвинениями.
"То, что вы видели (заявление по Солсбери — ред.), это результат нашей дискуссии, разговора с Борисом Джонсоном, который провел для нас хороший брифинг… В заявлении ясно говорится, что мы решили пристально следить за этим вопросом и его последствиями. Других деталей у меня на данном этапе для вас нет", — заявила она.
ЕС ранее заявил, что всерьез рассматривает заявления Британии о возможной причастности российской стороны к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, призывает Москву ответить на поставленные Лондоном вопросы и раскрыть ОЗХО все данные по программе «Новичок».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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