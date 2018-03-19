В Новомосковском округе полным ходом идет строительство жилого комплекса «Москвичка»

Юго‐запад столицы — одно из самых комфортных направлений и пользуется большим спросом у покупателей. Съемочная группа телеканала «360» проверила, как идут дела на стройке в ЖК «Москвичка».

Пять жилых домов, школа на 1200 мест и три детских сада еще на 465 мест, банки, супермаркеты, офисные здания — все, что нужно для комфортной жизни, не выезжая за пределы жилого комплекса. А еще есть, где погулять — ЖК «Москвичка» окружен лесами и скверами.

Двор находится внутри, двор без машин. Это уникальность в данный момент на московском рынке. Все машины будут в подземном паркинге

— Владислав Бояхчиев, руководитель проекта группы компаний «Гранель».

Места в подземном паркинге хватит абсолютно на всех. Вариантов планировок квартир тоже множество: от компактных студий площадью 18 квадратных метров до просторных трехкомнатных квартир. Цены тоже варьируются, а учитывая все плюсы благоустройства в жилом комплексе, еще и приятно радуют — от одного миллиона девятисот тысяч рублей.

Окружают наш микрорайон две транспортные развязки. Это Солнцево-Бутово-Видное

Коммунарка-Аэропорт

Астафьево. То есть с пробками проблем не будет

— Владислав Бояхчиев, руководитель проекта группы компаний «Гранель».

При этом «Москвичка» — название свое получила непросто так — расположилась совсем недалеко от столицы. Всего 5 километров, а это 5 минут от МКАДа — и вы дома.

Что касается качества, то при строительстве ЖК «Москвичка» используются самые современные и экологически-чистые

материалы

— Владислав Бояхчиев, руководитель проекта группы компаний «Гранель».

На материалы в ГК «Гранель» не скупятся. Если лучший образец есть только в Японии , значит, закажут оттуда. Именно так подбирали фасад для «Москвички». Еще один немаловажный бонус — станция метрополитена в пешей доступности. К концу года и сдаче жилого комплекса в 10 минутах ходьбы появится станция «Столбово». Цены на данном этапе значительно ниже, потому купить или забронировать квартиру лучше уже сейчас. Достроят точно в срок. Главная задача строителей «Москвички» — своевременное выполнение всех этапов работ.

Группа компаний «Гранель» работает на рынке строительства жилья более 25 лет. И за это время ни разу не было, чтобы компания просрочила договорные обязательства, несвоевременно построила дома

ГК «Гранель» строит без привлечения кредитных средств. Справляются своими силами и достаточно успешно, а вот и секрет успеха.

Мы контролируем все процессы строительства от начала и до конца и стараемся не работать с недобросовестными подрядчиками

— Ильшат Нигматуллин, президент группы компаний «Гранель».