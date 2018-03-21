Псковская область получит 244 млн рублей на создание мест в яслях в 2018 году

Как сообщалось ранее, в этом году регион из федеральной казны получит первый транш в 138 млн рублей. Средства направят на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

"На днях мы получили подтверждение, что Псковская область получит дополнительно еще 106 млн рублей на эти цели. Таким образом, всего федерация выделит нам 244 млн рублей. Регион софинансирует порядка 18 млн рублей", — сказал начальник управления образования региона.

Собеседник агентства пояснил, что дополнительные места в яслях будут создавать путем строительства новых зданий и выкупа уже готовых. «Новые учреждения появятся в большой агломерации Псков и Псковский район, а также в городе Великие Луки , то есть там, где наиболее актуально стоит вопрос по устройству детей до трех лет. Сейчас мы ведем работу с застройщиками и подрядчиками по разработке проектов по строительству и оснащению новых садиков. Новые ясельные группы появятся уже в этом году в самое ближайшее время, а в следующем году мы планируем получить не менее 154 млн рублей на эти цели» — сообщил ТАСС Седунов.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области рассчитывают получить из федерального бюджета около 0,5 млрд рублей на строительство детских садов в регионе до 2021 года, за счет чего будет ликвидирована очередь в детские сады для детей всех возрастов. Сейчас на территории Псковской области 157 действующих общеобразовательных школ и 110 детских садов. Население региона, по данным Псковстата, составляет около 640 тыс. человек, в том числе порядка 40 тыс. детей в возрасте от 1,5 до трех лет.

Псковская область участвует в программе по повышению доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста. По поручению президента России к 2021 году она должна стать стопроцентной. Одним из условий предоставления трансфертов является наличие региональной программы по созданию дополнительных мест и софинансирование субъекта.