Предполагаемая дочь Магомаева набросилась с кулаками на племянника артиста

После того, как Тимур Еремеев доказал свое родство со Спартаком Мишулиным . У многих звезд появились так называемые внебрачные дети. Не исключение и Муслим Маговаев. Еще в августе прошлого года некая Ирина Короткова заявляла, что родила дочь Веронику от легендарного артиста. Тогда генетическая экспертиза не подтвердила родство, однако женщина продолжает настаивать на своем.

Ирина Короткова вновь пытается доказать, что ее дочь рождена от Муслима Магомаева /Фото: кадр из передачи

В сегодняшнем эфире ток-шоу «На самом деле» она вновь намеревалась доказать свою правду. Защищать честь Муслима Магомаева в студию пришли его брат и племянник. Мужчины наняли частного детектива, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли у легендарного артиста была внебрачная дочь. «Я не вижу здесь больше выявления правды. Я вижу тут пиар на крови, на кости. Я обратился в детективное агентство и нанял человека, который провел серьезную работу», — заявил племянник артиста. Предполагаемую дочь Магомаева настолько обидели такие слова, что она набросилась на мужчину с кулаками.

Предполагаемая дочь Муслима Магомаева набросилась на его племянника с кулаками/Фото: кадр из передачи

Брат Муслима Магомаева встал на защиту чести и достоинства родственника/Фото: кадр из передачи

Кроме того, участие в съемках программы приняла сестра Муслима Магомаева. Татьяна Зайцева обнародовала нелицеприятные факты из жизни Ирины Коротковой, обвинив ее в оказании интимных услуг, однако эксперты в студии выяснили, что женщина, которая называет себя любовницей Магомаева, никогда не занималась подобным.

В финале эфира обнародовали результаты ДНК-теста. Экспертам удалось доказать, что Ирина Короткова помимо отношений с Магомаевым, действительно крутила романы с другими мужчинами. Связь у нее была и с героем передачи — Константином Соколовым, но он не является отцом Вероники. «Отцовство между Константином Соколовым и Вероникой Коротковой исключено», — констатировал Дмитрий Шепелев

Константин Соколов называл себя отцом Вероники, но родство не подтвердилось/Фото: кадр из эфира