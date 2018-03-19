В Вешняках обсудили проблемы жителей Восточного округа с ограничениями по слуху

На базе территориального центра социального обслуживания «Вешняки» прошла открытая встреча местных отделений Всероссийского общества глухих Московских городских организаций Восточного административного округа (ВАО МГО ВОГ).

Провела встречу заместитель начальника Управления социальной защиты населения ВАО, начальник отдела координации работы по социальной защите населения Екатерина Николаевна Сидорина. К обсуждаемым проблемам присоединились: начальник ОСЗН Гольяново Марина Владимировна Михалёва , руководитель ГБУ ТЦСО «Вешняки», депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки Ирина Викторовна Мурынина, заместитель руководителя ТЦСО «Новогиреево» Николай Алексеевич Головин, председатель МГО ВОГ Владимир Заурбекович Базоев, помощник депутата МГД Андрея Вячеславовича Шибаева и представители местных отделений ВАО МГО ВОГ.

Марина Владимировна Михалёва познакомила собравшихся с изменившимися с 1 января 2018 года суммами выплат государственного социального стандарта. В частности, она напомнила о том, что величина стандарта, до которой начисляется городская доплата к пенсии неработающим пенсионерам, зарегистрированным в столице не менее десяти лет, утверждена в размере 17 500 руб. Ранее же сумма составляла 14 500 руб. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи увеличилась с 230 руб. до 250 руб.

На встрече поговорили об обеспечении инвалидов по слуху техническими средствами реабилитации (ТСР). Только в прошлом году в пунктах выдачи ТСР в территориальных центрах соцобслуживания округа было обеспечено 4274 чел. И ещё 10675 чел. получили абсорбирующее бельё. Екатерина Николаевна Сидорина рассказала о том, что сейчас по всей России существует единая база людей с ограниченными возможностями здоровья. И когда сведения собрали в одном месте, тут же на поверхность «выплыли» случаи, когда один и тот же инвалид сперва получал помощь по месту регистрации, затем временно регистрировался у родственников, чтобы получить помощь там, и переезжал по третьему адресу. Теперь подобные злоупотребления невозможны — всё тщательно отслеживается.

Инспектор отдела трудоустройства инвалидов Центра занятости города Москвы Марина Борисовна Корякова пригласила жителей округа, ищущих работу, обращаться в организацию по адресу: ул. Суворовская, д. 27, строен. 1. К сожалению, на данный момент, Центр может предложить людям с ограничениями по здоровью только рабочие специальности. Екатерина Николаевна Сидорина попросила сотрудников организации самим начать выискивать вакансии для инвалидов, среди которых много образованных людей, не имеющих возможности найти достойную работу.

Не обошли вниманием и развивающийся городской проект «Активное долголетие». Участников встречи познакомила с ним Ирина Викторовна Мурынина на примере ТЦСО «Вешняки». После анкетирования вешняковцев с ограниченными возможностями здоровья выяснили, что 63% заинтересованы в организации досуга, 21% хочет побольше спортивных секций, 9% выразили желание заниматься волонтёрством, а 7% опрошенных попросили, чтобы им помогли найти работу. На данный момент, по программе «Активное долголетие», обеспечивающей условия для эффективной самореализации москвичей пожилого возраста, в Вешняках доступны такие виды активности, как: танцы, пение, художественно-прикладное творчество, гимнастика, скандинавская ходьба, бильярд, настольные игры, занятия фитнесом и на тренажёрах. В реализацию проекта, помимо ТЦСО, включились образовательные организации района, библиотеки, ГБУ. Причём в Вешняках ещё до «Активного долголетия» появился клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья «Жизнь на равных», инициированный жителями.

Как отметила Е. Н. Сидорина, в Восточном округе 146 контрагентов, реализующих «Активное долголетие». В каждом районе от 15 до 40 площадок, что в целом даёт около 450-ти территорий активности. И пожилое население округа уже получает 930 видов услуг.

Представители местных отделений ВАО МГО ВОГ озвучили основные проблемы. В Новокосино возникали сложности с получением технических средств реабилитации, с которыми пообещали разобраться на местах. Ивановцы и перовцы посетовали на то, что организуют много мероприятий, собирающих большое количество зрителей, а имеющиеся помещения не позволяют вместить всех желающих. Николай Алексеевич Головин сказал, что это решаемый вопрос. По его словам, свои площади уже готовы предоставлять кинотеатр «Берёзка», ДК «Прожектор», Дворец творчества детей и молодёжи «Восточный».

Также ивановцы затронули вопрос предоставления путёвок на санаторно-курортное лечение. Людям с ограничениями по слуху весьма проблематично отдыхать поодиночке: они чувствуют вакуум, в прямом смысле этого слова. Некоторые вынужденно отказываются от путёвок. Е. Н. Сидорина пообещала помочь и в решении этого вопроса. При условии, что два представителя Восточного округа будут стоять на очереди на получение путёвки и выразят желание поехать с кем-то из очередников, надо будет это озвучить специалистам соцслужбы. А те постараются пойти навстречу.