Школьники из Куркина стали лауреатами и дипломантами конкурса «Подарок к 8 марта» 

В Москве подведены итоги Московского городского конкурса «Подарок к 8 марта» который проводился Межрайонным советом директоров. Ученики школы №2005 района Куркино стали лауреатами или дипломантами практически во всех номинациях. Об этом сообщил руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов.
— Конкурс проводился по четырем номинациями: «Праздничная открытка», «Подарок к празднику», «Рисунок к празднику», «Стихотворение к празднику», — пояснил Илья Кузнецов.
В номинации «Подарок к празднику» лауреатами I степени стали Джулия Буленкова, Диана Алексеева и Даниил Алексеев. В номинации «Букет для мамы. Мамина мечта» дипломантами I степени стали ученики школы Анна Сунгурова, Полина Стаценко, Алёна Танкова, Анна Романова, Александра Телегина и Анна Добрынина.
Дипломантом I степени в номинации «Мамин портрет» стала Алёна Петровская, а номинация «Стихотворение к празднику» (авторского сочинения) принесла победу Варваре Курдюковой.