Ещё
Школьники из Куркина стали лауреатами и дипломантами конкурса «Подарок к 8 марта»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Куркина стали лауреатами и дипломантами конкурса «Подарок к 8 марта» 

Префектура СЗАО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Москве подведены итоги Московского городского конкурса «Подарок к 8 марта» который проводился Межрайонным советом директоров. Ученики школы №2005 района Куркино стали лауреатами или дипломантами практически во всех номинациях. Об этом сообщил руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов.
— Конкурс проводился по четырем номинациями: «Праздничная открытка», «Подарок к празднику», «Рисунок к празднику», «Стихотворение к празднику», — пояснил Илья Кузнецов.
В номинации «Подарок к празднику» лауреатами I степени стали Джулия Буленкова, Диана Алексеева и Даниил Алексеев. В номинации «Букет для мамы. Мамина мечта» дипломантами I степени стали ученики школы Анна Сунгурова, Полина Стаценко, Алёна Танкова, Анна Романова, Александра Телегина и Анна Добрынина.
Дипломантом I степени в номинации «Мамин портрет» стала Алёна Петровская, а номинация «Стихотворение к празднику» (авторского сочинения) принесла победу Варваре Курдюковой.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Во Дворце творчества Хорошево-Мневников проведут клубный день Пенсионеры из Хорошёва-Мневников съездили на бесплатную экскурсию по Москве В Щукине проведут бесплатную консультацию по грудному вскармливанию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ35
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко32
В США отреагировали на победу Путина501
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение