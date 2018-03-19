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Глава Кыргызстана поздравил В. Путина с победой на выборах президента России
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Глава Кыргызстана поздравил В. Путина с победой на выборах президента России 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Бишкек, 19 марта /Синьхуа/ — Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента России.
"Ваша убедительная победа на прошедших президентских выборах является ярким свидетельством всенародного доверия лично вам и выбранному вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства, упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности", — говорится в поздравлении.
С. Жээнбеков отметил высокий уровень союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией. Он выразил убеждение, что совместными усилиями стороны и далее будут углублять кыргызско-российское взаимовыгодное сотрудничество в русле традиционной дружбы и доверия. —0—
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