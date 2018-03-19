Глава Кыргызстана поздравил В. Путина с победой на выборах президента России

"Ваша убедительная победа на прошедших президентских выборах является ярким свидетельством всенародного доверия лично вам и выбранному вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства , упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности", — говорится в поздравлении.

С. Жээнбеков отметил высокий уровень союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией. Он выразил убеждение, что совместными усилиями стороны и далее будут углублять кыргызско-российское взаимовыгодное сотрудничество в русле традиционной дружбы и доверия. —0—