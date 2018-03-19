200 школьников Севастополя вступили в ряды Юнармии

В настоящее время к юнармейскому движению в городе-герое присоединилось более 60 средних общеобразовательных учреждений и около30 общественных и спортивных организаций.

200 школьников города-героя Севастополя вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Торжественный прием и посвящение учащихся в юнармейцы прошли на территории 30-й бронебашенной береговой батареи.

С вступлением в Юнармию школьников поздравили представители администрации города, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие объединений, соединений и частей Черноморского флота.

Вступая в ряды Юнармии, каждый школьник принёс клятву юнармейца и получил нагрудный знак, подтверждающий принадлежность к организации.

По завершении церемонии школьники смогли познакомиться со славной историей батареи, которая внесла решающий вклад в героическую оборону Севастополя в 1941-1942 годах.