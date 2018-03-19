Дождаться весны без депрессии: советы психологов по поиску хорошего настроения

На календаре уже весна, а за окном все тот же снег и минусовая температура. Переход от зима к весне мы переносим сложно: скачет давление, меняется погода, обостряются заболевания. Все праздники позади, а до лета еще два месяца. Как не впасть в депрессию и сохранить хорошее настроение, узнавал «360».

19 марта хочется настроиться на весну. Психолог Валерия Кумпф рассказала «360», что люди устали ждать солнца и тепла еще с лета прошлого года, которого, по сути, не было. Самые теплые дни были не в июле, а в сентябре. Поток клиентов у психологов

из-за депрессии, упадка сил и апатии увеличился в несколько раз. «Солнца вообще никакого нет, это круглый год зима, у людей депрессии, каких я не помню раньше вообще», — признается Валерия Кумпф.

Из-за нехватки солнца многие люди страдают от повышенной агрессии. Вот несколько способов, как настроиться на весну.

Поменяйте окружение

Дом — это место, где мы проводим большую часть времени. Чтобы не впадать в уныние, достаточно окружить себя красивыми и яркими вещами. Психолог Наталья Толстая в беседе с «360» посоветовала сменить зимние шторы на летние, как это делали наши бабушки.

Еще один лайфхак: купить яркую скатерть или салфетки для обеденного стола, а затем украсить его живыми цветами.

Поможет и смена обстановки. Если до отпуска еще далеко, отправляйтесь в теплые края на выходные. Даже пара дней в тепле и на солнце смогут зарядить вас энергией.

Добавьте витаминов

Чувство усталости после еды — признак того, что вы переедаете. Для начала добавьте в рацион овощей и фруктов. Чем ярче и красочнее они будут, тем лучше. Психолог Наталья Толстая рекомендует самостоятельно выращивать зелень на подоконнике: и глаз радует, и на столе витамины всегда к месту.

Чтобы восполнить недостаток витамина Д, можно пропить курс витаминов с женьшенем, советует Толстая. Помните, что нельзя назначить витамины самому себе, необходимо проконсультироваться с врачом.

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Избавьтесь от лишнего

Весной хочется избавиться от лишнего хлама и мусора. Наведите порядок не только в доме, но и в гардеробе. Смените хотя бы половину зимних вещей сезонными. «Купите обязательно

какой-то ласковый свитер. Не очень теплый, а средней погоды — как раз на весну.

Какой-нибудь

красивый желтый, оранжевый, цвета травы», — советует психолог Наталья Толстая.

Займитесь спортом

Движение — не только жизнь, но и спасение от депрессии. Вместо похода в кофейню с друзьями организуйте совместную тренировку. Если вы не готовы заниматься в спортивном зале, попробуйте прыжки на батуте или урок танцев. Психолог Александр Кичаев советует успеть насладиться надоевшим снегом и встать на лыжи.

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Улыбайтесь

Настройтесь на весну и мыслите позитивно. Психолог Валерия Кумпф говорит, что «состояние тепла зависит от нашего внутреннего состояния». Попытайтесь радоваться мелочам и почаще улыбаться.