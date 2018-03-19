Застройщик отеля в Гранатном переулке подал в суд на богатых жильцов из соседнего дома

Целью иска является намерение прекратить спор вокруг небольшого участка земли вблизи жилого дома в Гранатном переулке в Москве — владельцы квартир и стали ответчиками по иску, рассказал RNS один из ответчиков по иску.

«У нас во дворе дома (Гранатный переулок, 6. — RNS), где мы живем, какой-то человек построил отель, 200 кв. м. Но один метр он «забрал» от территории нашего дома. Наше домоуправление судится с ним, хотя уже давно это надо перестать делать. А он в ответ судит всех жильцов. Это полная ерунда», — сказал собеседник RNS.

По его словам, «Интеркар трейдинг лимитед» направила иски к жильцам, чтобы «домоуправление от них (застройщика. — RNS) отстало», подчеркнув, что это не имущественный спор.

«Помните советский фильм «Гараж»? Раньше это были тетушки в ондатровых шапках, а теперь это миллионеры и миллиардеры, которые тем же занимаются», — заключил источник RNS.

По данным Мосгорсуда, «Интеркар трейдинг лимитед» подало несколько исков к жильцам дома в Пресненский районный суд. Ответчиками являются: Гуцериев С. С., Солощанский О. М., Шафранник Ю. К., Крупеев М. В., Хоба Л. Н. , Таврин И. В. и др. Данные инициалы совпадают с инициалами Сайт-Салама Гуцериева — брата Михаила Гуцериева , владельца группы «Сафмар»; бывшего президента «Интеко» Олега Солощанского, Юрия Шафраника — министра топлива и энергетики РФ в 1993-1996 годах и председателя совета директоров компании «Союзнефтегаз», Михаила Крупеева, совладельца британской нефтегазовой компании Sterling Energy, Любови Хоба — члена совета директоров, экс-главного бухгалтера «Лукойла» , экс-главы «Мегафона» Ивана Таврина и др.

Рассмотрение одного из исков ООО «Интеркар трейдинг лимитед» отложено до 9 апреля 2018 года. По другому иску 1 марта 2018 года отказано в удовлетворении.

Несколько исков от имени таких заявителей, как Соколов С. И., Шафранник Ю. К., Попов В. А., Захарова Н. В., Вершинин Ю. Н. и Крупеев М. В., направлены, наоборот, в адрес «Интеркар трейдинг лимитед». Оперативно связаться с представителями «Интеркар трейдинг лимитед» не удалось.

Стоимость квартир в ЖК «Гранатный, 6» составляет от 229 млн руб. до 670 млн руб., следует из базы данных Knight Frank и ЦИАН