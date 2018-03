Международный день счастья. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта ежегодно отмечается Международный день счастья (International Day of Happiness). Он был учрежден резолюцией 66/281 Генеральной Ассамблеи ООН 28 июня 2012 года. В этом документе говорится, что стремление к счастью и благополучию является одной из основополагающих целей человечества. Оно должно найти отражение в задачах государственной политики всех стран, а также стать компонентом более комплексного, справедливого и сбалансированного подхода к экономическому росту, который способствует устойчивому развитию, искоренению нищеты и обеспечению счастья. ООН призывает государства-члены, международные и региональные организации, а также гражданское общество отмечать Международный день счастья «соответствующим образом, в том числе с помощью образовательных и просветительских программ».

показать видение ОАЭ в отношении важности счастья как окончательной цели деятельности любого правительства».

Еще один подобный рейтинг составляет британский исследовательский центр New Economic Foundation совместно с экологической организацией Friends of the Earth, гуманитарной организацией World Development Movement и группой независимых международных экспертов (выпускается с 2006 года раз в три-четыре года). При его составлении используется другая методика, учитывающая лишь четыре показателя: уровень социального неравенства в стране, оценка воздействия на окружающую среду, а также продолжительность жизни и благополучие граждан. В соответствии с этим индексом, самыми счастливыми странами мира являются Коста-Рика, Мексика и Колумбия . Россия располагается на 116-м месте. В конце списка из 140 государств — Того, Люксембург