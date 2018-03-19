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«Ночные волки» устроят мотопробег по православным монастырям Балкан
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«Ночные волки» устроят мотопробег по православным монастырям Балкан 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 19 мар — РИА Новости. Культурно-исторический пробег «Русские Балканы», который стартует в Сербии, призван сблизить россиян и жителей Балканского региона и, несмотря на пропагандистские нападки, открыт для всех желающих, сообщил РИА Новости в понедельник организатор акции, председатель Федерации мототуризма России Евгений Строгов.
Пробег «Русские Балканы» с участием "Ночных волков" по территории Сербии и Республики Сербской БиГ проходит с 19 по 28 марта. Участники проедут свыше 2 тысяч километров через десятки населенных пунктов и посетят православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов. Власти Боснии и Герцеговины на прошлой неделе запретили в связи с пробегом въезд на территорию страны байкерам Александру Залдостанову и лидеру сербских «Ночных волков» Саше Савичу, объявив их «угрозой национальной безопасности».
"Неправильно перекрутили все и пропагандистски исказили, наше мероприятие открыто для всех. Его проводят не «Ночные волки», а Федерация мототуризма России. Присоединиться может любой желающий, независимо от национальности, пола и так далее… Наша основная тема в этих мероприятиях — православие, мы хотим, чтобы больше россиян узнали о Сербии, о других православных странах и больше сербов, черногорцев и других людей православного мира к нам присоединялось", — заявил Строгов.
По его словам, пробег «Русские Балканы» проходит раз или два в год уже больше десяти лет, в нем участвуют люди из Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории и России.
"Стараемся сделать ту работу, которая именуется развитием институтов общественной дипломатии, народной дипломатией, и стараемся сблизить людей. С нами едут иеромонахи из Троице-Сергиевой Лавры, руководитель паломнической службы Ново-Иерусалимского монастыря, «Ночные волки», состав разнообразный", — подчеркнул организатор.
Во вторник утром участники пробега — свыше 50 человек в основной группе, в большинстве своем на автомобилях — выезжают на маршрут из города Нови-Сад в 94 км от Белграда.
Ранее оргкомитет пробега сообщал, что маршрут носит характер культурно-исторического паломничества и проходит при поддержке Паломнического центра Московского Патриархата, паломнической службы Ново-Иерусалимского монастыря и братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Присоединиться к нему может любой желающий на автомобиле.
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