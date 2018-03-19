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Отсутствие протестов против крокодила-людоеда обрадовало власти
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Отсутствие протестов против крокодила-людоеда обрадовало власти 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Власти южноафриканской провинции Лимпопо одобрили спокойную реакцию местных жителей на гибель 76-летней женщины, которую убил крокодил. Об этом сообщает издание Zoutpansberger.
Останки погибшей обнаружили после двухдневных поисков в водоеме у плотины Нандони, перегородившей приток реки Лимпопо. «Рыбаки нашли нашу бабушку около трех часов ночи в окружении пировавших ей крокодилов», — рассказал один из родственников женщины.
Исполнительный мэр района Вхембе Флоренс Радзилани (Florence Radzilani) посетила семью погибшей и выразила свои соболезнования. Во время визита она похвалила местных жителей за то, что они не стали устраивать демонстрации и беспорядки, как в других частях страны после аналогичных происшествий.
В Лимпопо распространены нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с такими крупными и сильными зверями, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.
В феврале сообщалось, что жители кенийской деревни обнаружили в желудке убитого крокодила человеческую руку. После этого они осушили часть реки и нашли другие части тела погибшего.
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