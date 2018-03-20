В Киргизии изъята крупная партия жидкого героина

Крупную партию жидкого героина — свыше 17 килограммов изъяли в Бишкеке . Наркотик, также известный как «Слезы Аллаха», преступники упаковывали в тару из-под меда и под видом этого продукта переправляли в Канаду

Афганистана. Об изъятии жидкого героина сообщили в МВД республики. По данным правоохранителей, Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков удалось перекрыть устойчивый канал поставок опиатов в дальнее зарубежье. Задержано несколько граждан Киргизии

Жидкий героин имеет афганское происхождение. Преступная группировка, в которую помимо задержанных входили граждане еще нескольких стран, перебрасывала наркотик в Киргизию через Таджикистан . «Слезы Аллаха» перевозились большегрузным автотранспортом по маршруту Джелалабад (Афганистан) — Худжанд (Таджикистан) — Бишкек под видом натурального сока. В столице Киргизии преступники переливали жидкий героин в тару из-под натурального меда местного производства, а затем переправляли самолетом в Канаду, где он затем и распространялся.

Этот наркотик появился свыше пятнадцати лет назад. Он представляет собой жидкий концентрат героина и изобретен для облегчения его контрабанды. Специалисты утверждают, что наркотик вызывает привыкание после первой же инъекции. В Киргизии «Слезы Аллаха» изымают из оборота не впервые.