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В Киргизии изъята крупная партия жидкого героина
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В Киргизии изъята крупная партия жидкого героина 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Крупную партию жидкого героина — свыше 17 килограммов изъяли в Бишкеке. Наркотик, также известный как «Слезы Аллаха», преступники упаковывали в тару из-под меда и под видом этого продукта переправляли в Канаду.
Об изъятии жидкого героина сообщили в МВД республики. По данным правоохранителей, Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков удалось перекрыть устойчивый канал поставок опиатов в дальнее зарубежье. Задержано несколько граждан Киргизии и Афганистана.
Жидкий героин имеет афганское происхождение. Преступная группировка, в которую помимо задержанных входили граждане еще нескольких стран, перебрасывала наркотик в Киргизию через Таджикистан. «Слезы Аллаха» перевозились большегрузным автотранспортом по маршруту Джелалабад (Афганистан) — Худжанд (Таджикистан) — Бишкек под видом натурального сока. В столице Киргизии преступники переливали жидкий героин в тару из-под натурального меда местного производства, а затем переправляли самолетом в Канаду, где он затем и распространялся.
Этот наркотик появился свыше пятнадцати лет назад. Он представляет собой жидкий концентрат героина и изобретен для облегчения его контрабанды. Специалисты утверждают, что наркотик вызывает привыкание после первой же инъекции. В Киргизии «Слезы Аллаха» изымают из оборота не впервые.
Немногим ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал от силовиков усилить борьбу с наркокартелями. Он раскритиковал правоохранительные органы за снижение объема изымаемых наркотиков и связал это с коррупцией.
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