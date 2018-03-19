«Газпром» демонтирует часть труб «Турецкого потока»

«Газпром» ликвидирует и законсервирует часть трубопроводов из-за двукратного сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 млрд кубометров в год), сообщает в понедельник «Интерфакс»

Напомним, что «Турецкий поток» прокладывается вместо «Южного потока», строительство которого в 2014 году было остановлено. Работы в море по укладке труб с вдвое меньшей мощностью ведутся с мая 2017 года.

Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта «Южный поток» российский концерн решил признать обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 млрд рублей.

В результате будет демонтировано 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки. — Анапа ) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае , Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях.

Также будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Кореновская» и «Казачья».