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«Газпром» демонтирует часть труб «Турецкого потока»
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«Газпром» демонтирует часть труб «Турецкого потока» 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
«Газпром» ликвидирует и законсервирует часть трубопроводов из-за двукратного сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 млрд кубометров в год), сообщает в понедельник «Интерфакс».
Напомним, что «Турецкий поток» прокладывается вместо «Южного потока», строительство которого в 2014 году было остановлено. Работы в море по укладке труб с вдвое меньшей мощностью ведутся с мая 2017 года.
Из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта «Южный поток» российский концерн решил признать обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 млрд рублей.
В результате будет демонтировано 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки. — Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях.
Также будут законсервированы третья и четвертая очереди компрессорных станций «Русская», «Кореновская» и «Казачья».
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