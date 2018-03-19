Эмин Агаларов и его девушка Алена Гаврилова открыли в Москве бьюти-лабораторию

На выходных, в ТРК Vegas Кунцево прошло официальное открытие многофункциональной beauty-лаборатории Beautylab№7. Гостей встречали и принимали поздравления Эмин Агаларов и его девушка Алена Гаврилова. Эмин Агаларов и его девушка Алена Гаврилова открыли в Москве бьюти-лабораториюВ течение вечера все присутствующие могли сделать экспресс-макияжи от марок Becca, NoUba и High

Definition, модные укладки от Chi, Moroccanoil и Toni & Guy, архитектуру

бровей и профессиональные уходы за руками от мастеров beauty-пространства. На масштабный праздник

красоты приехали редакторы глянцевых изданий, блогеры и лидеры мнений столицы,

чтобы своими глазами увидеть уникальное пространство, созданное по мотивам нью-йорских экспресс-салонов. Среди известных гостей были замечены: Эвелина

Катя Дарма.

Beautylab №7 — пространство, где все необходимое собрано в одном месте: экспресс-процедуры и beauty-маркет в формате one-stop shopping. В меню услуг beauty-лаборатории — укладки,

педикюр, маникюр, микроблейдинг, стилистика бровей, макияж и любые манипуляции

с ресницами: от окрашивания до ламинирования.