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Эмин Агаларов и его девушка Алена Гаврилова открыли в Москве бьюти-лабораторию
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Эмин Агаларов и его девушка Алена Гаврилова открыли в Москве бьюти-лабораторию 

Fraufluger.ru 7 часов назад
Фото: Fraufluger.ru
На выходных, в ТРК Vegas Кунцево прошло официальное открытие многофункциональной beauty-лаборатории Beautylab№7. Гостей встречали и принимали поздравления Эмин Агаларов и его девушка Алена Гаврилова. Эмин Агаларов и его девушка Алена Гаврилова открыли в Москве бьюти-лабораториюВ течение вечера все  присутствующие могли сделать экспресс-макияжи от марок Becca, NoUba и High
Definition, модные укладки от Chi, Moroccanoil и Toni & Guy, архитектуру
бровей и профессиональные уходы за руками от мастеров beauty-пространства. На масштабный праздник
красоты приехали редакторы глянцевых изданий, блогеры и лидеры мнений столицы,
чтобы своими глазами увидеть уникальное пространство, созданное по мотивам нью-йорских экспресс-салонов. Среди известных гостей были замечены: Эвелина
Бленданс, Татьяна Навка, Наталья Бордо, Ясмина Муратович, Анжелика Агурбаш,
Катя Дарма.
Beautylab №7 — пространство, где все необходимое собрано в одном месте: экспресс-процедуры и beauty-маркет в формате one-stop shopping. В меню услуг beauty-лаборатории — укладки,
педикюр, маникюр, микроблейдинг, стилистика бровей, макияж и любые манипуляции
с ресницами: от окрашивания до ламинирования.
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